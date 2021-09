Represa de Cotia opera com 54% da capacidade, mas Sabesp descarta desabastecimento

Destaque

Mesmo operando com quase a metade de sua capacidade, a Sabesp descartou problema com o desabastecimento, mas reforçou a necessidade do uso consciente da água







O Sistema Alto Cotia, reservatório de água administrado pela Sabesp, opera nesta quinta-feira (16) com 54,1% de sua capacidade.





Desde o início de agosto, o nível da represa, responsável pelo abastecimento de 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande Paulista, vem baixando dia após dia, gradativamente.





Mesmo operando com quase a metade de sua capacidade, a Sabesp descartou problema com o desabastecimento, mas reforçou a necessidade do uso consciente da água.





“Hoje (16/9), o Sistema Cotia opera com 54,1% da capacidade, nível maior, por exemplo, aos 45,6% de 2018, ano também de forte estiagem e que não houve problemas no abastecimento”, disse em nota enviada ao Cotia e Cia.





A Sabesp informou também que a projeção para a Região Metropolitana de São Paulo aponta níveis satisfatórios dos reservatórios para os próximos meses, até o final do ano, quando são esperadas as chuvas de verão.





“O sistema que abastece a RMSP, composto por 7 mananciais (Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço), é integrado e flexível, o que permite transferências de água entre regiões, conforme a necessidade”, disse.





A companhia reforçou que vem realizando nos últimos anos “ações que dão mais segurança hídrica, como a ampliação da infraestrutura, integração e transferência entre sistemas, além de campanhas para o consumo consciente”.





“Medidas adicionais às que já são realizadas serão adotadas se necessário, levando em consideração as projeções da Sabesp e o trabalho de acompanhamento da situação.”