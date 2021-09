Homem é morto a tiros em Itapevi; polícia encontra R$ 73 mil, revólver e cheques no carro da vítima

Itapevi

Gilson Sobral de Oliveira morreu no local do crime. Já Antônio Lopes Névoa Neto, que estava junto com a vítima, foi localizado caído, acerca de cinquenta metros do veículo de que havia desembarcado. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Itapevi



Um homem de 45 anos morreu ao ser atingido por disparos de arma de fogo, na tarde de quinta-feira (16), na Estrada Antiga de Itu, no bairro Ambuita, Área Industrial, em Itapevi. Outro homem da mesma idade também foi atingido, mas escapou com vida.





Segundo informações da polícia, Gilson Sobral de Oliveira morreu no local do crime. Já Antônio Lopes Névoa Neto foi localizado caído, acerca de cinquenta metros do veículo de que havia desembarcado. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Itapevi.





O Delegado de Polícia Dr Marco Antônio Gameiro compareceu ao local do crime, junto com o perito Dr. Hamilton, que vistoriou o veículo ocupado pelas vítimas e localizou uma pistola calibre .380, municiada com 12 munições intactas, e a quantia de R$ 73.574.





O perito também encontrou 14 folhas de cheques no interior de uma bolsa. Foram também arrecadados no local 60 vestígios balísticos, entre cápsulas deflagradas e projéteis.





O CRIME





Segundo informações do boletim de ocorrência, Antônio estava na companhia de Gilson, ocupando o assento de passageiro, quando um veículo, que não foi capaz de identificar, colidiu na traseira do automóvel que ocupavam.





Gilson teria estacionado o veículo para avaliar o que havia ocorrido, quando ambos foram surpreendidos pela chegada de um terceiro carro de cor prata.





Segundo o boletim, Antônio teria dito que os ocupantes deste carro efetuaram diversos disparos de arma de fogo que atingiram Gilson e o fizeram cair ao solo. Antônio teria corrido para pedir ajuda, após também ter sido alvejado.





O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio pela Delegacia de Itapevi, que solicitou exames periciais aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).