Cidades da região antecipam vacinação contra Covid para pessoas com mais de 37 anos

Vacina

Apenas Jandira e Cotia não abriram novos agendamentos





Os municípios de Carapicuíba, Osasco, Barueri e Ibiúna anteciparam a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 37 anos. Itapevi começou a vacinar nesta semana quem tem mais de 38 e Vargem Grande Paulista com mais de 39.





Apenas as cidades de Cotia e Jandira permanecem na faixa etária dos 40 anos. Cotia e Cia questionou a Prefeitura de Cotia para saber quando ocorrerá um novo agendamento na cidade e aguarda retorno.





Em Carapicuíba, a imunização para quem tem mais de 37 anos começou nesta quarta-feira (7). Nesta semana, a vacinação acontecerá até sexta-feira, das 8 às 17 horas. No sábado (10), não haverá vacinação.





Já em Osasco, o público com mais de 37 anos começará a ser imunizado na sexta-feira (9). Hoje (7) a vacina é para moradores com mais de 39 e, amanhã (8), com mais de 38 de idade.





Ibiúna também começará a vacinar quem tem mais de 37 anos. Hoje a imunização é para quem tem mais de 39. Nesta quinta-feira,





A Prefeitura de Itapevi antecipou em dez dias a data para vacinação contra a Covid-19 das pessoas a partir dos 39 anos de idade. Inicialmente prevista para o dia 15, a vacinação deste público começou nesta segunda-feira (5). Já pessoas acima dos 38 anos se vacinam hoje na cidade.





por aqui Assim como Itapevi, a Secretaria de Saúde de Vargem Grande Paulista também liberou o agendamento para vacinação no site da prefeitura para pessoas com mais de 39 anos. O agendamento pode ser feito