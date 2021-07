Ibiúna começa a aplicar vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 37 anos nessa semana

A vacinação ocorre no Centro Olímpico Municipal, pelo sistema tradicional, e no Centro de Convivência do Idoso (CCI), pelo sistema drive-thru.



No Centro Olímpico, a vacinação acontece das 8h às 12h e das 16h às 20h. Já o drive-thru, funciona das 8 às 12h.

A prefeitura orienta que a população faça o pré cadastro no site Vacina Já.