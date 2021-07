Cotia prorroga inscrição para eleição do Conselho da Criança e do Adolescente

Destaque

Inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 12







O município de Cotia prorrogou até o dia 12 de julho (próxima segunda-feira) o prazo para os candidatos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) fazerem a inscrição ao pleito. O prazo anterior era até esta quinta-feira (8).A eleição está marcada para o dia 23 de julho, às 14h, e acontecerá de forma remota, com transmissão pelo plataforma Zoom. A sessão será transmitida

Podem concorrer representantes da sociedade civil sendo: quatro representantes de entidades que atuem com crianças e adolescentes; um representante das APM’s (Associações de Pais e Mestres de escolas de Cotia e; um representante do Movimento Popular, com comprovada atuação na área da criança e adolescente em Cotia.