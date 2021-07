Cotia terá feriado de 9 de julho

Destaque

A cidade de Cotia manterá o feriado de 9 dejulho, na próxima sexta-feira. A data marca o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 e não entrou no pacote de feriados adiantados pela prefeitura em março.Em razão da pandemia, no dia 24 de março,de Corpus Christi (originalmente comemorado em 3 de junho) e o feriado do Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira do município, previsto para 8 de setembro.Também foram antecipados os feriados de 2022 de aniversário da cidade (02 de abril) e Corpus Christi.O feriado de 9 de julho comemora o aniversário da RevoluçãoConstitucionalista de 1932, movimento armado que demandava a elaboração de umanova Assembleia Constituinte durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas.