Itapevi antecipa vacinação contra Covid para pessoas de 38 e 39 anos

Itapevi

Imunização para essa faixa etária inicia nesta semana



Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi









A Prefeitura de Itapevi antecipou em dez dias a data para vacinação contra a Covid-19 das pessoas a partir dos 39 anos de idade. Inicialmente prevista para o dia 15, a vacinação deste público será a partir desta segunda-feira (5). Já pessoas acima dos 38 anos poderão se vacinar na quarta-feira (7).





A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mas as senhas são distribuídas até as 15h.





Em Itapevi, há três pontos de vacinação contra a Covid-19: Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos), Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora) e Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (R. Bambina Amirabile Chaluppe, 492, Amador Bueno).





No Ginásio de Esportes e na Kolping, a imunização funciona no esquema Drive-Thru e pedestres, já em Amador Bueno, o atendimento é exclusivo para pedestres.





No ato da vacinação é obrigatório apresentar documento com foto constando o número do CPF e comprovante de endereço.





Antes de tomar a vacina, este público deve realizar o pré-cadastro no site do Governo do Estado de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br ). As informações pedidas pelo portal são CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço, telefone para contato e e-mail.