Prefeitura de Cotia vai devolver respiradores confiscados

Destaque

Prefeitura vai cumprir decisão judicial que pediu a devolução dos aparelhos.









Na tarde desta terça-feira (31) o secretário jurídico da prefeitura de Cotia Vitor Marques e o prefeito Rogério Franco (PSD) fizeram uma live onde explicaram que não conseguiram reverter a decisão da justiça que pediu a devolução de 35 respiradores que foram confiscados na última sexta-feira (27)





Diante da situação o chefe do executivo entregou a guarda municipais as caixas para que fossem levados até a empresa Magnamed ainda na tarde de hoje.





Antes disso Rogério Franco afirmou que ao contrário do que disse o Ministério Público e a empresa as caixas estavam na área de expedição e prontas para o transporte "Gente, número de nota fiscal, está aqui ó [apontando para caixa do respirador], selo de segurança do INMETRO, mais selos de garantia do produto, todas as caixas lacradas, prontos para o consumidor final" disse.





Franco ainda perguntou ao ministério da saúde quantos e quando outros respiradores serão enviados para Cotia "quero requisitar ao ministério da saúde quanto e quando eles vão enviar respiradores para nossa cidade, já que eles requisitaram e entraram nessa ação quando e quantos respiradores eles vão enviar para a cidade de Cotia?" indagou.





Veja a live na íntegra.