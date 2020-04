Estado já confirma 12 casos de covid-19 em Cotia

Cotia

Prefeitura contabiliza 2 mortes na cidade.





A vigilância epidemiológica do estado de São Paulo atualizou os números na noite desta terça-feira (31) e já contabiliza 12 casos de covid-19 na cidade de Cotia.





Os dados da Prefeitura da cidade contabiliza 2 mortes por conta do coronavírus no município, entretanto contabiliza 7 casos da doença, número diferente da secretaria de saúde do estado.





Na região outras cidades também contabilizam casos de coronavírus segundo o estado:

Vargem Grande Paulista 2 casos e 1 morte;

Itapevi 6 casos;

Osasco 33 casos e 2 mortes;

Barueri 20 casos.

*Dados atualizados em 31/03/2020





Acesse o relatório completo da vigilância epidemiológica clicando aqui.





Uma das mortes confirmadas é de uma sargento da PM que morava no Portal da Primavera em Cotia e veio a óbito por causa do coronavírus. ( Saiba mais clicando aqui ).





Dica de leitura: