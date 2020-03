Prefeitura de Cotia consegue liminar e vice-prefeito entra em empresa para levar respiradores

No entendimento da juíza federal Adriana Zanetti, o ato do ministério impede a atuação da prefeitura contra o coronavírus " Em que pese a situação emergencial em cujo contexto foi praticado o ato da união, não se afigura razoável permitir a requisição da totalidade dos aparelhos de ventilação pulmonar, obstando que o município adote as providencias no combate a pandemia " escreveu na decisão. Em entrevista à Folha de SP o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e da Justiça de Cotia, Victor Marques disse que profissionais de engenharia da Magnamed que estavam presentes no momento do confisco disseram que os aparelhos estavam aptos para uso. Ainda segundo Marques, o município vai pagar os respiradores à empresa.

Já a empresa Magnamed disse em nota que os respiradores levados " ainda não estão prontos para entrar em operação ", disse ainda que a vice-prefeito invadiu a fábrica (veja no fim da matéria a nota na íntegra).





Imagens enviadas para Vejinha mostram o momento da ocorrência: pic.twitter.com/ZXXGq4reaK March 27, 2020









A prefeitura de Cotia ainda não se manifestou sobre o caso. https://t.co/87O2CyMg8j mas veja abaixo um vídeo do Vice-Prefeito informando que cumpria uma liminar judicial. pic.twitter.com/xu8aAz30P8 March 28, 2020























Confira nota da Magnamed sobre o episódio:





“A Magnamed vem a público informar que a sua unidade de produção de ventiladores, usados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), em Cotia (SP) foi invadida pelo vice-prefeito de Cotia (SP), Almir Rodrigues. Nessa ação, foram levados 35 equipamentos, que AINDA NÃO ESTÃO PRONTOS PARA ENTRAR EM OPERAÇÃO. Portanto, colocá-los em funcionamento significa por em risco os pacientes que, porventura, forem tratados em UTIs que possuam esses ventiladores.





A Magnamed informa também que já tomou as devidas providências, como registro de Boletim de Ocorrência, e o consequente alerta junto ao Ministério Público. E espera que as autoridades constituídas adotarão as medidas necessárias.





Nós, da Magnamed, nesse momento tão difícil no País, continuaremos produzindo ventiladores usados em UTI, mantendo o nível de excelência. E temos trabalhado com a capacidade máxima para atender nossos clientes e, por consequência, ajudar no combate aos efeitos da Covid-19 no Brasil.

Nossa missão sempre foi e continuará sendo ajudar a preservar vidas”.





*Informações: Veja e Folha de São Paulo.