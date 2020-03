Justiça manda devolver respiradores confiscados pela Prefeitura de Cotia

Destaque

MPF argumentou que que os aparelhos sequer foram testados e certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)





A Prefeitura de Cotia sendo representada pelo vice-prefeito da cidade Almir Rodrigues levou 35 aparelhos respiratórios da fábrica da empresa Magnamed nesta sexta-feira (27). (saiba mais aqui ).





Neste sábado (28), o Ministério Público Federal (MPF) recorreu da decisão que permitia o confisco dos respiradores e a Justiça atendeu e determinou que a gestão Rogério Franco (PSD) devolva os equipamentos a empresa.





Cotia contabiliza seis casos de infecção por coronavírus e os respiradores são equipamentos usados por pacientes com Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).





O Ministério da Saúde pediu acesso a todos os aparelhos produzidos no país para equipar leitos, mas com uma fábrica de respiradores em Cotia, a Prefeitura entrou um pedido de alguns aparelhos na Justiça Federal para equipar os leitos que está implantando, com o compromisso de indenizar a empresa.





Inicialmente, a Justiça Federal atendeu e o vice-prefeito de Cotia, Almir Rodrigues, acompanhado de guardas municipais, retirou os equipamentos na fábrica. Houve tumulto junto aos funcionários do local, que se recusaram a entregar os aparelhos sem a presença de um oficial de Justiça, mas o vice-prefeito conseguiu levar 35 equipamentos.





Na madrugada deste sábado, o MPF pediu que a Justiça Federal determinasse a devolução dos respiradores, com o argumento de que os aparelhos sequer foram testados e certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que impede a sua utilização, mesmo em um período de pandemia do novo coronavírus.





A juíza federal Adriana Delboni Tarico, do Plantão Judicial da Comarca de Osasco atendeu ao pedido. “Diante da gravidade do risco iminente à saúde de futuros pacientes acometidos com Covid-19, que podem vir a depender de tais bens em situação frágil de saúde, de rigor a restituição dos bens, em caráter de urgência”.