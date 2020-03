Prefeitura instala pias e distribui itens de higienização das pessoas em situação de rua em Cotia

Cotia

A iniciativa faz parte da Operação Desinfecção contra o novo Coronavírus.





Está sendo implantando pias com água e sabão em diversos pontos de Cotia em que há a presença de pessoas em situação de rua, além disso, kits com itens de higiene pessoal foram montados e serão distribuídos para este público.





A iniciativa faz parte da Operação Desinfecção contra o novo Coronavírus e é mais uma ação do governo municipal para evitar a disseminação da contaminação pelo novo Coronavírus. Em cidades como a capital paulista já há casos suspeitos de Covid-19 entre a população que vive nas ruas.





Ao todo, serão dez pontos de higienização de mãos espalhados por Cotia. As pias estão identificadas com informações sobre a importância da higienização das mãos e contam com reservatório para sabonete líquido.





“Além dos lavatórios, estamos distribuindo material informativo, intensificamos as abordagens realizadas no período diurno e noturno visando a conscientização e sensibilização deste público no aceite a opção do acolhimento onde podem tomar banho, se alimentar e receber informações, além de ajuda para deixarem a atual condição”, disse o prefeito Rogério Franco. O prefeito disse ainda, que os lavatórios de mão também poderão ser utilizados por qualquer pessoa que precise higienizar as mãos.





“Estamos focados em implantar ações que trazem resultado. Manter a higienização das mãos é essencial para prevenir a disseminação do novo Coronavírus e todas as outras doenças virais”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco.