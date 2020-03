Cotia registra 1º caso de coronavírus

Oportuno reforçar aos moradores os cuidados com a higiene e etiqueta respiratória:





Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo;

Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação;

Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;

Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse.

Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes fechados, mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre, a Secretaria de Saúde também não recomenda viagens para o exterior.

Em boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (17/03), foi contabilizado o primeiro caso positivo de Coronavírus (Covid-19) em Cotia. Trata-se uma pessoa de 42 anos de idade que tem histórico de contato com caso suspeito no trabalho. O paciente recebeu atendimento na rede particular no dia 13 de março. Paciente segue em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica.A Prefeitura não informou o sexo nem o bairro da pessoa infectada. Até ontem, 25 pessoas em Cotia seguiam aguardando o resultado do exame.Além disso um outro caso foi confirmado sábado (14) na cidade de Carapicuíba, a pessoa está em isolamento em um condomínio que faz divisa com a cidade de Cotia.Saiba mais sobre os impactos do coronavírus na região: