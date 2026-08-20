Cotia terá mudança brusca de temperatura com chegada de nova frente fria, alerta previsão

Temperatura despenca a partir de sexta-feira (21), quando também há previsão de chuva e rajadas de vento; frio aumenta no fim de semana

Foto: Arquivos / Cotia e Cia





Cotia terá uma mudança brusca de temperatura entre esta quinta-feira (20) e o fim de semana. Depois de uma tarde que pode chegar aos 30°C nesta quinta, a chegada de uma nova frente fria provoca queda acentuada nos termômetros a partir de sexta-feira (21).



Chuva e possibilidade de granizo



Em Cotia, a sexta-feira deve ter sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com possibilidade de nevoeiro durante a noite.



A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de descargas elétricas, granizo e rajadas de vento durante a passagem do sistema.



Os ventos fortes podem provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e impactos na mobilidade.



Previsão para Cotia



Quinta-feira (20): mínima de 15°C e máxima de 30°C, com sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva significativa.



Sexta-feira (21): mínima de 13°C e máxima de 22°C, com pancadas de chuva à tarde e possibilidade de nevoeiro à noite.



Sábado (22): mínima de 10°C e máxima de 22°C, com muitas nuvens e períodos de abertura de sol.



Domingo (23): mínima de 11°C e máxima de 23°C, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol.



A Defesa Civil recomenda atenção especial durante períodos de chuva e ventania, principalmente em áreas com árvores, estruturas vulneráveis e nas estradas.

A previsão indica máxima de 22°C na sexta-feira, com mínima de 13°C. No sábado (22), o frio aumenta, com os termômetros podendo chegar a 10°C pela manhã e máxima de 22°C. No domingo (23), a previsão é de mínima de 11°C e máxima de 23°C.A mudança está associada à frente fria que avança pelo estado de São Paulo e deve trazer instabilidade, chuva e ventos fortes. A Defesa Civil alerta que as rajadas podem superar 75 km/h em algumas regiões entre sexta e domingo.