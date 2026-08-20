Cotia Rodeio Fest terá troca de alimentos por ingressos para a Pista Solidária

Quem já está preparando a bota e o chapéu para o Cotia Rodeio Fest 2026 também pode separar alimentos para garantir a entrada na festa. Durante os dias do evento, 1 kg de alimento vale dois ingressos para a Pista Solidária, respeitando o limite de dois ingressos por CPF a cada dia.



Como funciona a troca



A troca pode ser feita antecipadamente em pontos físicos ou pela internet. Quem optar pela retirada on-line deve emitir o ingresso pelo site do evento e, no dia da festa, apresentar o QR Code na portaria junto com o alimento correspondente à troca.



Cada CPF pode retirar até dois ingressos por dia para a Pista Solidária. Crianças a partir de 11 anos também precisam apresentar ingresso.



Onde trocar antecipadamente



A troca presencial pode ser realizada nas unidades do Supermercado Serrano:



Serrano – Km 39 da Raposo Tavares

Estrada Volta Redonda, 159 – Chácara Recanto Verde



Serrano – Tijuco

Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 3060 – Tijuco Preto



Serrano – Atalaia

Avenida Professor Joaquim Barreto, 887 – Jardim Atalaia



Poupa Shopping

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat



O ingresso também pode ser emitido pelo A troca presencial pode ser realizada nas unidades do Supermercado Serrano:Serrano – Km 39 da Raposo TavaresEstrada Volta Redonda, 159 – Chácara Recanto VerdeSerrano – TijucoAvenida Ivo Mário Isaac Pires, 3060 – Tijuco PretoSerrano – AtalaiaAvenida Professor Joaquim Barreto, 887 – Jardim AtalaiaPoupa ShoppingAvenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte SerratO ingresso também pode ser emitido pelo site oficial do Cotia Rodeio Fest

Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Cotia e utilizada nas ações sociais realizadas no município.O Cotia Rodeio Fest é um evento particular que conta com apoio da Prefeitura de Cotia. A administração municipal intermediou a parceria que permite ao público acessar gratuitamente a Pista Solidária por meio da chamada “troca solidária”.A iniciativa já apresentou resultados expressivos. Em 2025, foram arrecadadas cinco toneladas de alimentos em apenas dois dias de evento.