Cotia Rodeio Fest terá troca de alimentos por ingressos para a Pista Solidária

1 kg de alimento garante até dois ingressos por CPF; arrecadação será destinada ao Fundo Social de Cotia
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Quem já está preparando a bota e o chapéu para o Cotia Rodeio Fest 2026 também pode separar alimentos para garantir a entrada na festa. Durante os dias do evento, 1 kg de alimento vale dois ingressos para a Pista Solidária, respeitando o limite de dois ingressos por CPF a cada dia.
Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Cotia e utilizada nas ações sociais realizadas no município.
O Cotia Rodeio Fest é um evento particular que conta com apoio da Prefeitura de Cotia. A administração municipal intermediou a parceria que permite ao público acessar gratuitamente a Pista Solidária por meio da chamada “troca solidária”.
A iniciativa já apresentou resultados expressivos. Em 2025, foram arrecadadas cinco toneladas de alimentos em apenas dois dias de evento.
Como funciona a troca
A troca pode ser feita antecipadamente em pontos físicos ou pela internet. Quem optar pela retirada on-line deve emitir o ingresso pelo site do evento e, no dia da festa, apresentar o QR Code na portaria junto com o alimento correspondente à troca.
Cada CPF pode retirar até dois ingressos por dia para a Pista Solidária. Crianças a partir de 11 anos também precisam apresentar ingresso.
Onde trocar antecipadamente
A troca presencial pode ser realizada nas unidades do Supermercado Serrano:
Serrano – Km 39 da Raposo Tavares
Estrada Volta Redonda, 159 – Chácara Recanto Verde
Serrano – Tijuco
Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 3060 – Tijuco Preto
Serrano – Atalaia
Avenida Professor Joaquim Barreto, 887 – Jardim Atalaia
Poupa Shopping
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat
O ingresso também pode ser emitido pelo site oficial do Cotia Rodeio Fest.