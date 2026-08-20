Carreta carregada com 50 toneladas de polietileno tomba no Rodoanel

Acidente aconteceu nesta quinta-feira (20), no km 30, e provocou interdição parcial da pista

Foto: Artesp





Uma carreta carregada com aproximadamente 50 toneladas de polietileno tombou na manhã desta quinta-feira (20) no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 30, em Embu das Artes.

Segundo informações da concessionária e do Centro de Controle Multimodal (CCM), o veículo trafegava pela faixa 1, no sentido externo, quando o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda a serem esclarecidos e tombou sobre a pista.Com o acidente, parte da carga de polietileno foi derramada na via. A faixa 2 ficou parcialmente interditada a partir das 11h13.Após avaliação, foi constatado que não seria possível destombar ou remover a carreta com a carga ainda embarcada. Um recurso especializado foi acionado e se deslocava de São Lourenço da Serra para realizar os procedimentos necessários.Até a última atualização, às 14h04, havia registro de uma vítima classificada como moderada. Não havia informações sobre congestionamento no trecho.