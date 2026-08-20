Apagão, arma e serras: polícia descobre plano de fuga de presos em Carapicuíba

Seis detentos são investigados pelo plano; cinco deles também são suspeitos de envolvimento na morte de um empresário encontrado às margens do Rio Cotia
|Foto: Google Street Views
A Polícia Civil frustrou um plano de fuga envolvendo seis detentos custodiados no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, na Vila Caldas. A ação foi descoberta pelo setor de inteligência e resultou em uma vistoria na unidade, onde foram encontrados um revólver com munições, celulares, serras, facas e outros objetos.
Segundo as investigações, os presos planejavam render o carcereiro e atacar policiais que estivessem de plantão para conseguir escapar. A polícia também apura um apagão que atingiu postes próximos à delegacia e trabalha com a possibilidade de que a interrupção tenha sido provocada para facilitar a fuga.
Entre os seis detentos, cinco são investigados pela morte do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, cujo corpo foi encontrado em uma área de difícil acesso às margens do Rio Cotia, em Carapicuíba.
De acordo com as investigações, o empresário teria sido atraído para uma emboscada, mantido em cativeiro e roubado antes de ser morto. A polícia também apura transferências bancárias realizadas a partir das contas da vítima durante o período em que ela estava sob poder dos suspeitos.
O sexto detento, Osimael Fonseca Pontes, conhecido como “Fera”, é apontado pelas investigações como articulador do plano de fuga. Ele está preso por homicídio e, segundo informações divulgadas pela imprensa regional, teria ligação com o PCC.
A ocorrência contou com apoio da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba e do Grupo de Operações e Inteligência (GOI). O caso continua sendo investigado para esclarecer a participação de cada envolvido e como os objetos apreendidos chegaram à unidade.
A Polícia Civil também deverá apurar eventuais falhas de segurança relacionadas à entrada dos celulares, da arma e das ferramentas na delegacia.