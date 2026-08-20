Apagão, arma e serras: polícia descobre plano de fuga de presos em Carapicuíba

Seis detentos são investigados pelo plano; cinco deles também são suspeitos de envolvimento na morte de um empresário encontrado às margens do Rio Cotia

Foto: Google Street Views

A Polícia Civil frustrou um plano de fuga envolvendo seis detentos custodiados no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, na Vila Caldas. A ação foi descoberta pelo setor de inteligência e resultou em uma vistoria na unidade, onde foram encontrados um revólver com munições, celulares, serras, facas e outros objetos.

Segundo as investigações, os presos planejavam render o carcereiro e atacar policiais que estivessem de plantão para conseguir escapar. A polícia também apura um apagão que atingiu postes próximos à delegacia e trabalha com a possibilidade de que a interrupção tenha sido provocada para facilitar a fuga.Entre os seis detentos,cujo corpo foi encontrado em uma área de difícil acesso às margens do Rio Cotia, em Carapicuíba.De acordo com as investigações, o empresário teria sido atraído para uma emboscada, mantido em cativeiro e roubado antes de ser morto. A polícia também apura transferências bancárias realizadas a partir das contas da vítima durante o período em que ela estava sob poder dos suspeitos.O sexto detento, Osimael Fonseca Pontes, conhecido como “Fera”, é apontado pelas investigações como articulador do plano de fuga. Ele está preso por homicídio e, segundo informações divulgadas pela imprensa regional, teria ligação com o PCC.A ocorrência contou com apoio da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba e do Grupo de Operações e Inteligência (GOI). O caso continua sendo investigado para esclarecer a participação de cada envolvido e como os objetos apreendidos chegaram à unidade.A Polícia Civil também deverá apurar eventuais falhas de segurança relacionadas à entrada dos celulares, da arma e das ferramentas na delegacia.