Secretaria de Educação se pronuncia sobre morte de aluna de 15 anos em escola de Caucaia

Neto Rossi

Larissa, de 15 anos, morreu após sofrer uma queda na EE Sidronia Nunes Pires; veja o que diz a nota da Seduc-SP enviada ao Cotia & Cia

Foto: Google Street Views

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) se pronunciou após a morte de Larissa da Silva Oliveira, de 15 anos, ocorrida na noite de sexta-feira (23), na Escola Estadual Sidronia Nunes Pires, em Caucaia do Alto, Cotia.

Em nota enviada ao Cotia & Cia, a pasta lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da estudante. Segundo a Seduc-SP, a adolescente desmaiou durante uma atividade escolar e foi prontamente atendida pela direção da unidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para encaminhá-la ao pronto-socorro.

A secretaria informou ainda que a ronda escolar foi acionada e esteve na unidade de ensino. As câmeras de monitoramento interno foram verificadas e auditadas para comprovar a cronologia dos acontecimentos e as medidas adotadas. Segundo a pasta, as imagens estão à disposição da polícia.

A Unidade Regional de Ensino de Carapicuíba e a escola também se colocaram à disposição das autoridades e afirmaram que colaboram com a investigação.

O que se sabe sobre o caso

Conforme reportagem publicada pelo Cotia & Cia, o boletim de ocorrência relata que a adolescente teria caído enquanto dançava no local. Segundo o depoimento do pai à Polícia Civil, a família foi acionada por volta das 22h05 e orientada a comparecer ao posto de saúde de Caucaia do Alto, onde recebeu a informação de que a filha havia sofrido uma queda.

Ainda de acordo com os relatos registrados no boletim, integrantes da equipe escolar informaram que Larissa sofreu uma lesão em uma das vértebras. A jovem foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Cotia na madrugada de sábado (24). O caso foi classificado como morte suspeita ou acidental e morte natural, naturezas não criminais. A autoridade policial determinou a expedição de guias para o Instituto Médico Legal (IML) e o acionamento do serviço de remoção do corpo.

O caso segue em investigação.

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