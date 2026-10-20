Empresa de Vargem Grande se manifesta após diretor ser filmado dando socos em mulher no metrô

DFT Logística se manifestou após a repercussão das imagens registradas no Metrô de São Paulo; caso também envolve investigação sobre ameaças em Vargem Grande Paulista

Diogo é diretor da DFT Logística. Foto: Redes sociais





episódio envolvendo seu diretor, Diogo Freire Estevão, filmado dando socos em uma mulher nas proximidades da estação Butantã do Metrô de São Paulo, no domingo (18). A DFT Logística, empresa de transportes com sede em Vargem Grande Paulista, divulgou uma nota pública sobre o, no domingo (18).



No comunicado, a empresa afirma que o episódio divulgado é incompatível com os valores que defende e diz que não pretende utilizar suas ações ou iniciativas para relativizar o ocorrido ou minimizar sua gravidade.



“Reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a transparência e a integridade, princípios que norteiam nossa atuação”, declarou a companhia.



A DFT Logística também afirmou que o caso está sob apuração das autoridades competentes e que aguarda o esclarecimento dos fatos pelas vias legais, sem antecipar conclusões. A empresa acrescentou que mantém seus canais oficiais de atendimento disponíveis e reafirmou o compromisso com a segurança e o bem-estar de colaboradores, parceiros comerciais e clientes.











Agressão foi registrada em vídeo



As imagens que circularam nas redes sociais (veja abaixo) mostram Diogo Freire Estevão desferindo socos contra uma mulher que usava uma camiseta vermelha. O episódio ocorreu nas proximidades da estação Butantã, na zona oeste da capital paulista.



Segundo o boletim de ocorrência divulgado pelo portal Metrópoles, a mulher relatou ter sido alvo de provocações e ofensas antes da agressão. Ela afirmou que os ataques ocorreram após uma discussão relacionada à cor de sua roupa.



O empresário, por sua vez, alegou ter agido em legítima defesa e afirmou que não havia percebido inicialmente que a pessoa atingida era uma mulher. As versões apresentadas pelas partes integram a apuração do caso.

Uma cena revoltante agora a pouco na estação Butantã do metrô. Um homem acabou de agredir uma mulher só porque ela estava com uma camisa vermelha. https://t.co/XkblgPKFZT — Papai Bozo (@PapaiBozo1) October 18, 2026







PM abre investigação sobre atuação de policiais



Nesta terça-feira (20), a Polícia Militar de São Paulo informou ter aberto uma investigação preliminar para apurar a conduta dos agentes que atenderam à ocorrência. De acordo com reportagem do Metrópoles, os policiais intervieram, mas liberaram o homem no local, sem encaminhá-lo à delegacia.





O caso também ganhou repercussão em Vargem Grande Paulista porque Diogo é alvo de uma medida protetiva concedida pela Justiça em outro processo. A decisão foi motivada por relatos de ameaças contra uma mulher e seu companheiro após um desentendimento envolvendo a esposa do empresário. A medida determina restrições de aproximação e contato com as pessoas protegidas.



A manifestação da DFT Logística não apresenta detalhes sobre eventuais medidas internas relacionadas ao diretor. A empresa afirma que aguarda a apuração oficial dos fatos.