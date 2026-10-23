Jovem que se mudou para Cotia é encontrado morto em SP; câmera flagra abandono do corpo

Um jovem de 22 anos que havia se mudado recentemente para Cotia foi encontrado morto na noite de quinta-feira (22), no Jardim do Lago, zona oeste da capital paulista. Uma câmera de segurança registrou o momento em que quatro homens retiram o corpo do porta-malas de um carro e o abandonam em uma área de mata.





A vítima foi identificada como Jean Victor Sousa Guimarães, natural de Valença, na Bahia. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, as imagens mostram um veículo chegando de ré à Rua Paulo da Silva, por volta das 20h32.



Três homens aparecem fora do carro e abrem o porta-malas. Em seguida, retiram o corpo e o deixam na área de mata. O quarto homem, que estava no banco do motorista, também participa da ação. Depois, os quatro entram no veículo e deixam o local.



Cerca de 40 minutos depois, por volta das 21h10, moradores encontraram o corpo e acionaram as autoridades.











Jovem havia se mudado para Cotia



Segundo depoimento de uma tia à Polícia Civil, Jean havia começado a morar com ela em Cotia havia pouco tempo, depois de perder o emprego como servente de obras na Baixada Santista.



A familiar relatou que o jovem saiu de casa para comprar um lanche e não voltou. O último contato dele com a família teria ocorrido na quarta-feira (21).



Ainda conforme o depoimento, Jean havia sido desligado do trabalho após uma discussão com um colega, relacionada a um suposto furto. Segundo a reportagem do Metrópoles, não havia registros criminais contra ele no estado de São Paulo.



Polícia investiga o caso



O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, as informações divulgadas não esclarecem a motivação do crime nem a identidade dos quatro homens registrados pelas câmeras.



A morte ocorre em meio a uma série de casos de corpos encontrados em diferentes regiões da capital paulista. Segundo levantamento citado pelo Metrópoles, desde 5 de setembro foram registrados 13 casos com circunstâncias semelhantes, incluindo vítimas encontradas em sacos, amarradas ou esquartejadas.



A possibilidade de os crimes terem sido cometidos por um único assassino em série ganhou repercussão nas redes sociais. No entanto, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que, até o momento, não foram encontradas evidências de que todos os casos tenham sido praticados pela mesma pessoa.



As ocorrências seguem sob investigação individualizada pela Polícia Civil.