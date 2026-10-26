Adolescente de 15 anos morre após sofrer queda em escola estadual de Caucaia do Alto

Cotia & Cia teve acesso ao depoimento do pai da adolescente à Polícia Civil; ocorrência foi registrada como morte suspeita ou acidental

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Uma adolescente de 15 anos morreu na noite de sexta-feira (23), após sofrer uma queda na Escola Estadual Sidronia Nunes Pires, localizada em Caucaia do Alto, em Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Cotia & Cia teve acesso, a estudante, identificada como Larissa da Silva Oliveira, teria caído enquanto dançava no local.







De acordo com o relato do pai da adolescente à Polícia Civil, por volta das 22h05, a escola entrou em contato e solicitou que ele comparecesse ao posto de saúde de Caucaia do Alto. Ao chegar à unidade, ele foi informado de que a filha havia sofrido uma queda.Ainda conforme o depoimento registrado no BO, integrantes da equipe escolar relataram que Larissa estava dançando quando caiu e sofreu uma lesão em uma das vértebras. A jovem foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Cotia na madrugada de sábado (24), por volta de 0h25. O caso foi classificado como morte suspeita ou acidental e morte natural, ambas como naturezas não criminais.A autoridade policial determinou a expedição de guias para o Instituto Médico Legal (IML) e o acionamento do serviço de remoção do corpo. O caso segue em investigação.