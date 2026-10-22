Perseguição após roubo de van termina em morte e colisão na Raposo Tavares, em Cotia

Fuga começou após alerta do Smart Cotia e terminou com colisão envolvendo outros veículos e uma motocicleta

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(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 14H36 COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE COTIA)





Uma perseguição policial, no início da tarde desta quinta-feira (22), após a identificação de uma van roubada, terminou em uma colisão envolvendo outros veículos e uma motocicleta, na altura do km 29,5 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O suspeito morreu após dar entrada no Hospital de Cotia.Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Cotia, a van tinha registro de roubo e placas adulteradas e foi identificada pelo sistema de monitoramento Smart Cotia. Ao receber ordem de parada das equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista desobedeceu e iniciou a fuga.O veículo seguia da região do São Fernando em direção ao interior pela Raposo Tavares. Na altura do km 30, o motorista fez o retorno em direção a São Paulo. Durante a fuga, perdeu o controle da van, bateu contra o guard-rail e atingiu diversos carros e motocicletas.Durante a perseguição, houve troca de tiros entre o suspeito e os guardas civis. O motorista foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital de Cotia.Um casal que estava em um dos veículos envolvidos na colisão também precisou ser socorrido por uma equipe de resgate. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.De acordo com as informações operacionais atualizadas às 13h05 desta quinta-feira (22), duas faixas da pista Leste da Raposo Tavares permaneciam parcialmente interditadas desde as 12h07.O registro apontava congestionamento de 2,7 quilômetros no sentido Leste, entre os quilômetros 32 e 29,3. No sentido Oeste, também havia congestionamento, com 2,3 quilômetros de lentidão entre os km 27 e 29,3.