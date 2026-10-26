Espaço terapêutico que atende pessoas com necessidades especiais é alvo de furto em Cotia

Estabelecimento teve cerca de 10 metros de fiação elétrica furtados e ficou sem energia. Proprietária afirma que este é o 4º B.O registrado por furtos no local

Foto: Google Street Views

Um espaço terapêutico que oferece atendimento psicopedagógico e atividades para crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais foi alvo de furto na madrugada de quinta-feira (22), na Rua Padre Luiz Martini, na Vila São Joaquim, em Cotia.





Segundo o boletim de ocorrência, cerca de 10 metros de fiação elétrica foram levados, deixando o estabelecimento sem energia.





Imagem concedida ao Cotia & Cia

No relato encaminhado à polícia, a responsável pelo espaço informou que não presenciou a ação. Segundo ela, os fios foram cortados antes que as câmeras de segurança pudessem registrar o crime, o que impediu a identificação dos responsáveis pelas imagens.



O furto provocou prejuízos materiais e comprometeu o funcionamento do estabelecimento, que realiza atendimentos psicopedagógicos e atividades voltadas a pessoas com necessidades especiais.



Em relato ao Cotia & Cia, a proprietária afirmou que está no endereço há quatro anos e que os furtos têm ocorrido com frequência. Segundo ela, este é o quarto boletim de ocorrência registrado em razão dessas situações, todas denunciadas às autoridades.





