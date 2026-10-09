Idoso segue desaparecido há quase 2 meses em Cotia; família faz buscas na região

José Aparecido Cardoso, de 70 anos, saiu de casa, no Jd. Nossa Senhora das Graças, e não retornou mais; familiares continuam mobilizados para encontrá-lo

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desaparecido desde 23 de agosto, quando saiu de casa, em Cotia, e não retornou. A família de José Aparecido Cardoso, de 70 anos, continua à procura do idoso,





Nesta sexta-feira (9), quase dois meses após o desaparecimento, os familiares seguem mobilizados em buscas e tentam verificar informações sobre possíveis avistamentos em cidades da região.



Segundo um familiar, algumas pessoas relataram ter visto José em Cotia, Itapevi e Osasco, onde ele estaria pedindo dinheiro para comprar comida. A família foi até os locais indicados, percorreu as cidades e colocou cartazes, mas não conseguiu encontrá-lo.



Os familiares também realizaram o cadastro do idoso em abrigos de Cotia e Itapevi, na tentativa de obter informações caso ele procure ou seja encaminhado a algum desses serviços.





Idoso saiu de casa em agosto



Conforme o registro da ocorrência, José saiu por volta das 11h do dia 23 de agosto, da residência na Rua Paulo Sérgio, no Jardim Nossa Senhora das Graças, região próxima ao Jardim Panorama, em Cotia.



Na ocasião, ele vestia boné laranja-claro, calça social, blusa de lã ou jaqueta escura e calçado social preto.



Segundo as informações registradas pela família, José apresentava episódios de desmaios, esquecimentos e sinais de demência, o que aumenta a preocupação dos familiares com sua segurança.



Desde o desaparecimento, as buscas incluíram locais onde ele poderia estar, como a casa de um irmão, a região de Amador Bueno e a Praça de Cotia.





Imagem: Divulgação





Como ajudar a encontrar José Aparecido



A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do idoso entre em contato pelos telefones:





Márcia: (11) 99183-6570

Fernanda: (11) 96412-1303



Informações também podem ser comunicadas às autoridades policiais. Os familiares reforçam que qualquer pista pode ajudar a localizar José e permitir que ele retorne para casa.