“Perdemos tudo”: incêndio destrói casa de família em Caucaia do Alto

Imagem concedida ao Cotia & Cia

Uma família perdeu praticamente tudo depois que um incêndio destruiu a casa onde morava na região da Cachoeira, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, na noite desta terça-feira (6).





O fogo atingiu quatro cômodos da residência e deixou o imóvel com grandes danos (veja o vídeo abaixo).







Na casa moravam Erika Soares Silva, o marido e as duas filhas do casal, de 5 e 12 anos.



O incêndio aconteceu na Estrada Municipal da Cachoeira, altura do número 4023. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta de 0h33. Quatro viaturas foram mobilizadas para combater as chamas.



Família havia saído de casa



Em entrevista ao Cotia & Cia, Erika contou que a família enfrentava um problema elétrico naquela noite. Enquanto o marido tentava resolver a situação, ela acendeu velas para iluminar a casa.



Segundo ela, depois que o problema foi resolvido, acreditou ter apagado todas as velas. Em seguida, a família saiu para comprar alguns produtos.



A notícia do incêndio chegou quando eles ainda estavam saindo da loja.



“Estávamos com um problema elétrico em casa. Acendi velas enquanto meu marido arrumava, porque uma pecinha deu problema. Então achei que tinha apagado todas as velas e depois saímos todos para comprar. Recebemos a notícia saindo da loja. Quando chegamos, o fogo tinha destruído tudo”, contou.



Erika afirma que ainda não sabe se alguma vela permaneceu acesa ou se o incêndio teve outra origem. A causa oficial do fogo ainda não foi confirmada.



“Não sei se esqueci alguma vela acesa ou o que houve. Perdemos tudo”, afirmou.



Família recebeu ajuda dos vizinhos



Após o incêndio, vizinhos se mobilizaram para ajudar a família. Segundo Erika, eles conseguiram dois cômodos cedidos por uma vizinha dos fundos, onde podem permanecer temporariamente.



Apesar da perda, a moradora destaca que ninguém da família ficou ferido e agradece o apoio que vem recebendo.



“Apesar de tudo, só tenho a agradecer que ninguém se feriu e o apoio que estamos recebendo. Deus tem sido muito bom conosco, tem cuidado de nós”, disse.



Agora, a principal preocupação é reconstruir a residência.





Duas gatas continuam desaparecidas



Além das perdas materiais, a família ainda enfrenta a preocupação com os animais de estimação.



As duas gatas que viviam na residência não retornaram após o incêndio, e Erika afirma que ainda não sabe se elas conseguiram escapar.





Saiba como ajudar



A família precisa principalmente de materiais para a reforma do telhado e das janelas, além de ferramentas que possam ser utilizadas na reconstrução da casa.



Também são necessárias roupas para as crianças e para os adultos.



Itens solicitados: Roupas infantis tamanho 5;

Roupas adultas nos tamanhos P, M e G;

Materiais para reconstrução do telhado e das janelas;

Ferramentas para construção e reforma;

Doações em dinheiro para ajudar na recuperação da residência. As doações estão sendo recebidas no Pesqueiro Portal da Cachoeira (Estr. Mun. da Cachoeira, 8500), conforme orientação dos vizinhos que organizaram a mobilização. A família precisa principalmente de materiais para a reforma do telhado e das janelas, além de ferramentas que possam ser utilizadas na reconstrução da casa.Também são necessárias roupas para as crianças e para os adultos.Itens solicitados:As doações estão sendo recebidas no Pesqueiro Portal da Cachoeira (Estr. Mun. da Cachoeira, 8500), conforme orientação dos vizinhos que organizaram a mobilização.



Quem quiser ajudar financeiramente pode fazer uma doação via Pix:



📲 Pix: (11) 99265-0716









