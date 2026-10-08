Suruba termina em briga, agressão e homem amarrado dentro de porta-malas em Embu das Artes

Vítima foi localizada pela Polícia Militar após o pai rastrear o celular; dois homens foram presos em flagrante

Foto: PMSP





Um homem foi resgatado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (8), em Embu das Artes, após ser encontrado amarrado dentro do porta-malas de um carro. Dois homens foram presos em flagrante durante a ocorrência.

Segundo os registros policiais, o pai da vítima acionou a PM depois de perceber que o filho estava demorando para retornar para casa. Ao verificar a localização do celular por meio de um aplicativo de rastreamento, identificou que o aparelho estava na região da Estrada Pirajussara, no bairro Valo Velho.Durante as buscas, uma testemunha informou aos policiais ter visto um homem sendo agredido e colocado no porta-malas de um veículo. As equipes conseguiram localizar o carro e realizaram a abordagem na Estrada de Constantinopla.De acordo com as informações da ocorrência, a vítima e os dois homens presos participavam de um encontro sexual grupal, conhecido popularmente como suruba, quando houve um desentendimento motivado por ciúmes. Durante a discussão, a vítima foi agredida com pedras.Os dois suspeitos teriam acreditado que o homem estava morto e o colocaram no porta-malas com a intenção de abandonar o corpo.A vítima foi encontrada ainda com vida, retirada do veículo e encaminhada ao Pronto-Socorro Vazame.O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Embu das Artes, onde a ocorrência foi registrada e será investigada.