Feriado de 12 de outubro altera atendimento de serviços públicos em Cotia; veja o que abre e fecha

Confira como fica o funcionamento dos serviços municipais e estaduais durante o feriado prolongado e saiba o que muda na rotina da população

Foto: Juliano Barbosa





O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de serviços públicos em Cotia. Enquanto os atendimentos de emergência serão mantidos, alguns equipamentos públicos ficarão fechados durante o feriado.



Saúde e segurança funcionam normalmente



Em Cotia, os serviços essenciais de saúde e segurança pública funcionarão normalmente durante o feriado.



Na área de segurança, a Guarda Civil Municipal (GCM) poderá ser acionada pelo telefone 153. Na saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderá pelo número 192.



Também estarão funcionando normalmente a UPA Atalaia, os prontos atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, além do pronto-socorro infantil.



Poupatempo fecha na segunda-feira



As unidades do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechadas na segunda-feira (12), em razão do feriado. O atendimento presencial será retomado na terça-feira (13).



Para ser atendido presencialmente, é obrigatório realizar agendamento prévio, que é gratuito. O procedimento pode ser feito pelo



As unidades do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechadas na segunda-feira (12), em razão do feriado. O atendimento presencial será retomado na terça-feira (13).Para ser atendido presencialmente, é obrigatório realizar agendamento prévio, que é gratuito. O procedimento pode ser feito pelo portal oficial do Poupatempo , pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974, ou nos totens de autoatendimento.

Bom Prato de Cotia fica fechado no feriado



A unidade do Bom Prato de Cotia funcionará normalmente no sábado (10), com atendimento no salão.



No domingo (11), todas as unidades permanecerão fechadas, como ocorre habitualmente aos fins de semana. Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, a unidade de Cotia também não abrirá.



O atendimento regular será retomado na terça-feira (13). Os horários habituais são:





Café da manhã: a partir das 7h;

Almoço: às 10h30 para o público preferencial e às 11h para o público em geral;

Jantar: a partir das 17h.



CIT não terá atendimento presencial



O Centro Integrado Tributário (CIT) não realizará atendimento presencial durante o feriado.



Serviços como a emissão de segunda via de impostos poderão ser acessados pelos canais digitais da Prefeitura. Para consultar os serviços disponíveis, acesse o



O Centro Integrado Tributário (CIT) não realizará atendimento presencial durante o feriado.Serviços como a emissão de segunda via de impostos poderão ser acessados pelos canais digitais da Prefeitura. Para consultar os serviços disponíveis, acesse o portal de serviços de Cotia

Escolas municipais ficam sem aulas nos dias 12 e 13



As escolas da rede municipal de Cotia também terão alteração no calendário. Um decreto municipal antecipou para terça-feira (13) o feriado escolar em comemoração ao Dia do Professor, celebrado tradicionalmente em 15 de outubro.



Com isso, não haverá aulas nos dias 12 e 13 de outubro. As atividades escolares serão retomadas normalmente na quarta-feira (14). As escolas da rede municipal de Cotia também terão alteração no calendário., celebrado tradicionalmente em 15 de outubro.Com isso, não haverá aulas nos dias 12 e 13 de outubro. As atividades escolares serão retomadas normalmente na quarta-feira (14).

Confira o que abre e fecha e programe-se.