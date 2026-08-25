Família procura por idoso de 70 anos desaparecido em Cotia

José Aparecido Cardoso saiu de casa no domingo (23), no Jardim Nossa Senhora das Graças, e não foi mais localizado; familiares relatam que ele apresentava episódios de desmaios e esquecimentos

Imagem: Divulgação

A família de José Aparecido Cardoso, de 70 anos, o procura desde o último domingo (23), quando ele saiu de casa, em Cotia, e não retornou.

Como ajudar



A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de José Aparecido Cardoso entre em contato pelos telefones:



Marcia: (11) 99183-6570

Fernanda: (11) 96412-1303



Informações que possam ajudar na localização também podem ser comunicadas às autoridades. A família reforça que qualquer informação, mesmo que pareça pequena, pode ser importante para ajudar a encontrá-lo.













Segundo o registro da ocorrência, José saiu por volta das 11h, da residência localizada na Rua Paulo Sérgio, no Jardim Nossa Senhora das Graças, região próxima ao Jardim Panorama. Desde então, familiares realizam buscas para tentar localizá-lo.Ainda conforme o relato registrado, José já apresentava episódios de desmaios, esquecimentos e sinais de demência, situação que aumenta a preocupação da família diante do desaparecimento.No momento em que saiu de casa, ele vestia boné laranja-claro, calça social, blusa de lã ou jaqueta escura e calçado preto social.De acordo com os familiares, buscas já foram realizadas em locais onde José poderia estar, incluindo a casa de um irmão, a região de Amador Bueno, além da Praça de Cotia. Até o momento, porém, ele não havia sido localizado.O desaparecimento foi registrado por um familiar junto à polícia.