Confira a votação dos candidatos de Cotia nas eleições 2026

Cotia e Cia

Rogério Franco foi o candidato de Cotia mais votado para deputado estadual, enquanto Eduardo Xaropinho liderou entre os candidatos a deputado federal


O Cotia e Cia realizou o levantamento dos votos de candidatos a deputado federal e estadual de Cotia. Entre os nomes locais, Rogério Franco (PL) foi o mais votado para deputado estadual, ele foi eleito,  Enquanto Eduardo Xaropinho (PDT) liderou a votação entre os candidatos a deputado federal, Xaropinho não foi eleito.

Confira abaixo a votação dos candidatos de Cotia:

Deputado Estadual

  1. Rogério Franco (PL)89.156 votos (0,38%) - ELEITO (saiba mais aqui)
  2. Johny Santos (Republicanos)11.805 votos (0,05%)
  3. Cida Aires (PSOL)2.850 votos (0,01%)
  4. Edson Silva (Mobiliza)1.799 votos (0,01%) — Anulado sub judice
  5. Paulo Tomat (Agir)653 votos (0,01%) — Anulado sub judice
  6. Professora Juliana Machado (Mobiliza)443 votos (0,01%)
  7. Vavá Oliveira (Avante)307 votos (0,01%)
  8. Alessandra Alves (Mobiliza)241 votos (0,01%)

Deputado Federal

  1. Eduardo Xaropinho (PDT)15.382 votos (0,06%)
  2. Ângela Maluf (PSD)3.222 votos (0,01%)
  3. Dr. Marcel Muscat (Missão)803 votos (0,01%)
  4. Fernando Confiança (Novo)534 votos (0,01%)
  5. Dr. Pedro Almeida (DC)341 votos (0,01%)

Os números correspondem à votação registrada para os candidatos no estado de São Paulo nas eleições de 2026.

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