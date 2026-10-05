Confira a votação dos candidatos de Cotia nas eleições 2026

Rogério Franco foi o candidato de Cotia mais votado para deputado estadual, enquanto Eduardo Xaropinho liderou entre os candidatos a deputado federal
O Cotia e Cia realizou o levantamento dos votos de candidatos a deputado federal e estadual de Cotia. Entre os nomes locais, Rogério Franco (PL) foi o mais votado para deputado estadual, ele foi eleito, Enquanto Eduardo Xaropinho (PDT) liderou a votação entre os candidatos a deputado federal, Xaropinho não foi eleito.
Confira abaixo a votação dos candidatos de Cotia:
Deputado Estadual
- Rogério Franco (PL) – 89.156 votos (0,38%) - ELEITO (saiba mais aqui)
- Johny Santos (Republicanos) – 11.805 votos (0,05%)
- Cida Aires (PSOL) – 2.850 votos (0,01%)
- Edson Silva (Mobiliza) – 1.799 votos (0,01%) — Anulado sub judice
- Paulo Tomat (Agir) – 653 votos (0,01%) — Anulado sub judice
- Professora Juliana Machado (Mobiliza) – 443 votos (0,01%)
- Vavá Oliveira (Avante) – 307 votos (0,01%)
- Alessandra Alves (Mobiliza) – 241 votos (0,01%)
Deputado Federal
- Eduardo Xaropinho (PDT) – 15.382 votos (0,06%)
- Ângela Maluf (PSD) – 3.222 votos (0,01%)
- Dr. Marcel Muscat (Missão) – 803 votos (0,01%)
- Fernando Confiança (Novo) – 534 votos (0,01%)
- Dr. Pedro Almeida (DC) – 341 votos (0,01%)
Os números correspondem à votação registrada para os candidatos no estado de São Paulo nas eleições de 2026.