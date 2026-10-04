Lula ou Flávio Bolsonaro? Veja em quem os eleitores de Cotia mais votaram para presidente

Apuração foi concluída nas 558 seções eleitorais do município

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Os eleitores de Cotia escolheram Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato mais votado para a Presidência da República nas Eleições 2026. Com 100% das 558 seções totalizadas, ele recebeu 65.331 votos, o equivalente a 46,21% dos votos válidos.

Comparecimento às urnas Cotia tinha 194.159 eleitores aptos. Deste total, 150.089 compareceram às urnas, o que representa 77,30% do eleitorado.



A abstenção foi de 44.070 eleitores, ou 22,70%.



Também foram registrados 4.683 votos nulos (3,12%) e 4.030 votos em branco (2,69%).



Lula (PT) ficou em segundo lugar no município, com 59.084 votos, correspondentes a 41,79% dos votos válidos. A diferença entre os dois candidatos foi de 6.247 votos.Na sequência, Escritor Augusto Cury (Avante) recebeu 6.247 votos (4,42%), enquanto Renan Santos (Missão) teve 5.766 votos (4,08%).No mesmo momento em que a apuração de Cotia já estava concluída, a disputa presidencial em âmbito nacional ainda estava em andamento.Com 91,61% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia com 47,93% dos votos, somando 52.153.453 votos. Lula (PT) registrava 44,11%, com 47.999.342 votos.A diferença nacional naquele momento era de 4.154.111 votos a favor de Flávio Bolsonaro. Com os dois candidatos concentrando a maior parte dos votos, a disputa caminhava para um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula.