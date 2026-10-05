Ciclista morre após ser atingido de frente por carro na Rodovia Raposo Tavares

Ocorrência aconteceu na noite de sábado (3), no km 46 da rodovia
|Foto: Artesp
Um ciclista morreu após ser atingido por um Fiat Uno na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) na noite de sábado (3). O acidente aconteceu por volta das 19h14, no km 46, na divisa de São Roque com Vargem Grande Paulista, no sentido leste.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Sorocabana, o automóvel trafegava pela faixa 1 quando o motorista se deparou com a bicicleta, que seguia na mesma faixa, porém no sentido contrário ao fluxo de veículos. Houve uma colisão frontal.
O ciclista morreu no local. O condutor do carro, que se identificou como sargento da Polícia Militar, não se feriu.
A faixa 1 ficou interditada até as 23h03, mas não houve registro de congestionamento.
A perícia esteve no local, e a bicicleta foi encaminhada para a base da Polícia Militar Rodoviária. O automóvel foi removido até o km 54, conforme solicitação da PMRv.