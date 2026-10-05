Começa hoje inscrição para trocar geladeira velha por nova em Cotia

Parceria entre Prefeitura e Enel prevê substituição de refrigeradores antigos; cadastro acontece nesta segunda (5) e terça-feira (6), no Ginásio de Esportes

Foto: Divulgação

Começa nesta segunda-feira (5) o período de inscrições para moradores de Cotia interessados em participar do programa que prevê a troca de geladeiras antigas por equipamentos novos. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cotia e a Enel Distribuição São Paulo.



Quem pode participar



Entre as exigências estão:

Ter consumo médio de até 250 kWh por mês nos últimos 12 meses;

Estar em dia com a Enel;

Apresentar última conta de energia, RG e CPF do titular;

Não ter participado do programa Troca de Geladeiras da Enel nos últimos 10 anos;

Participar do diagnóstico energético e do evento de contemplação.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Enel, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo a concessionária, além de reduzir o consumo de energia, a ação prevê a retirada e reciclagem das geladeiras antigas substituídas. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Enel, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo a concessionária, além de reduzir o consumo de energia, a ação prevê a retirada e reciclagem das geladeiras antigas substituídas.

O cadastro será realizado hoje (5) e nesta terça-feira (6), das 10h30 às 14h30, no Ginásio de Esportes de Cotia, na Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura.Durante a inscrição, agentes da Enel realizarão um diagnóstico energético para avaliar o consumo da residência e verificar se o interessado atende aos critérios do programa.