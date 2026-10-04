Ex-prefeito de Cotia, Rogério Franco é eleito deputado estadual

2008: eleito vereador de Cotia pelo PMDB;

2012: reeleito vereador pelo PMDB, com 5.767 votos;

2016: eleito prefeito de Cotia pelo PSD, com 39.933 votos;

2020: reeleito prefeito pelo PSD, com 57.059 votos;

2026: eleito deputado estadual pelo PL.

A eleição marca uma nova etapa na trajetória política do ex-prefeito, que deixa o cenário municipal para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).Rogério Cardoso Franco, de 49 anos, é empresário e nasceu em São Paulo. Sua trajetória política começou em Cotia, onde foi eleito vereador pela primeira vez em 2008. Quatro anos depois, em 2012, foi novamente eleito para a Câmara Municipal.Em 2016, Franco disputou pela primeira vez a Prefeitura de Cotia e foi eleito prefeito pelo PSD, com 39.933 votos no primeiro turno. Em 2020, concorreu à reeleição e venceu novamente, desta vez com 57.059 votos.À frente da Prefeitura por dois mandatos, entre 2017 e 2024, Franco encerrou o segundo mandato e, não conseguiu emplacar sua sucessora, já em 2026 passou a articular sua candidatura para a Assembleia Legislativa.Durante a campanha de 2026, Franco apresentou como uma de suas principais bandeiras a necessidade de investimentos em mobilidade e infraestrutura regional, temas que afetam diretamente municípios da Grande São Paulo.Com a eleição, o ex-prefeito passa a integrar a bancada paulista da Assembleia Legislativa a partir da próxima legislatura.