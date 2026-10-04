Abstenção em Cotia bate recorde das últimas quatro eleições presidenciais e chega a 22,7%

Mais de 44 mil eleitores aptos não compareceram às urnas neste domingo (4), maior índice de abstenção registrado no município nas eleições presidenciais desde 2014

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Cotia registrou, nas Eleições 2026, o maior índice de abstenção das últimas quatro eleições presidenciais. Ao todo, 44.070 eleitores não compareceram às urnas neste domingo (4), o equivalente a 22,70% do eleitorado apto no município.



Crescimento da abstenção



Na comparação com 2022, a taxa de abstenção em Cotia aumentou 3,45 pontos percentuais. Em números absolutos, foram 8.437 eleitores a mais que deixaram de comparecer às urnas em 2026.



Em relação a 2014, quando a abstenção foi de 17,22%, o crescimento chega a 5,48 pontos percentuais.



Ao mesmo tempo, o eleitorado do município também aumentou. Passou de 148.772 eleitores aptos em 2014 para 194.159 em 2026, um crescimento de 45.387 eleitores.



Com isso, o comparecimento às urnas caiu de 82,78% em 2014 para 77,30% em 2026.



Os números consideram as quatro últimas eleições presidenciais realizadas no município: 2014, 2018, 2022 e 2026. Os resultados eleitorais são divulgados pela Justiça Eleitoral por meio do sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo os dados da Justiça Eleitoral, Cotia tinha 194.159 eleitores aptos a votar. Destes, 150.089 compareceram, o que representa uma participação de 77,30%.O percentual de abstenção deste ano supera os registrados nas três eleições presidenciais anteriores.Em 2022, foram 35.633 ausentes, ou 19,25% do eleitorado. Em 2018, a abstenção ficou em 19,56%, com 32.867 eleitores que não compareceram. Já em 2014, foram 25.621 ausentes, correspondentes a 17,22% do eleitorado.