Veja os candidatos a deputado estadual mais votados em Cotia

Rogério Franco, Eduarda Campopiano e Johny Santos aparecem entre os candidatos que receberam mais votos no município

Assembleia Legislativa

Os eleitores de Cotia escolheram seus candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026, e o resultado mostra quais nomes receberam o maior número de votos no município.

O candidato mais votado em Cotia foi Rogério Franco (PL), com 13.924 votos, seguido por Eduarda Campopiano (PL), que recebeu 11.236 votos. Na terceira posição ficou Johny Santos (Republicanos), com 6.743 votos.

Confira os dez candidatos a deputado estadual mais votados em Cotia:

Rogério Franco (PL) — 13.924 votos (ELEITO) Eduarda Campopiano (PL) — 11.236 votos (ELEITA) Johny Santos (Republicanos) — 6.743 votos Ely Santos (Republicanos) — 5.981 votos (ELEITA) Eduardo Suplicy (PT) — 4.663 votos (ELEITO) Sofia Favero (PSOL) — 2.754 votos Enio Tatto (PT) — 2.596 votos Fran Silva (PODE) — 2.344 votos Carlos Giannazi (PSOL) — 2.027 votos Camila Godoi (UNIÃO) — 1.911 votos

Os números são referentes à votação nominal para deputado estadual em Cotia nas eleições de 2026.