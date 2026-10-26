Abstenção cai no segundo turno das eleições em Cotia e mais de 5 mil eleitores voltam às urnas

Comparecimento passou de 77,30% para 79,98%, enquanto número de eleitores ausentes caiu de 44 mil para 38,8 mil.





A abstenção eleitoral em Cotia registrou queda no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (25). Segundo os dados da Justiça Eleitoral, o número de eleitores que deixaram de comparecer às urnas passou de 44.070 no primeiro turno para 38.872 no segundo, uma redução de 5.198 ausências.

Percentualmente, a abstenção caiu de 22,70% para 20,02%, uma diferença de 2,68 pontos percentuais entre os dois turnos.

O movimento também foi refletido no aumento do comparecimento. No primeiro turno, 150.089 eleitores participaram da votação em Cotia, o equivalente a 77,30% do eleitorado apto. Já no segundo turno, o número subiu para 155.264 votantes, representando 79,98% dos eleitores.

Na comparação entre os dois turnos, 5.175 pessoas a mais compareceram às urnas. A diferença entre o aumento do comparecimento e a redução das abstenções se deve à pequena variação no eleitorado apto, que passou de 194.159 para 194.136 eleitores.

Votos brancos e nulos também diminuíram

Outro dado registrado foi a redução dos votos brancos e nulos. No primeiro turno, foram contabilizados 4.030 votos em branco e 4.683 nulos, totalizando 8.713 votos.

No segundo turno, os votos em branco caíram para 2.431, enquanto os nulos somaram 3.676. Juntos, representaram 6.107 votos, uma redução de 2.606 em relação ao primeiro turno.

Com isso, o número de votos válidos passou de 141.376 para 149.157, um aumento de 7.781 votos.

Lula x Flávio Bolsonaro: eleição em Cotia tem reviravolta no segundo turno