Grupo Colina promove missas e homenagens no Dia de Finados nos cemitérios de Cotia

Celebrações serão realizadas em quatro locais da cidade, com missas, atividades gratuitas e momentos de homenagem aos entes queridos; Confira a programação



Confira a programação completa



Cemitério Jardim das Flores

Horário: 10h

Celebrantes: padres Thiago Jordão e Carlos Augusto.

Atividades: pintura facial, aferição de pressão e soltura de balões.



Endereço: Rua José Menino, nº 20 – Parque Rincão, Cotia.





Praça dos Romeiros – Caucaia do Alto

Horário: 10h

Celebrantes: padres José Maria Falco, Luiz Gonzaga, Henrique Soares e Douglas Henrique

Atividades: aferição de pressão, pintura facial e soltura de balões.





Cemitério Central Velho de Cotia

Primeira missa: 10h, com os padres Mauro Ferreira e Everaldo Félix.

Segunda missa: 15h, com o padre Marcelo Pereira.

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 39 – Centro, Cotia.



Cemitério Novo Maranhão

Horário: 10h

Celebrantes: padres Franklin Costa e Severino.

Endereço: Estrada dos Victors, nº 652 – Recanto dos Victor's, Cotia.



Segundo a proposta do Grupo Colina, a programação busca transformar a data em um momento de união, espiritualidade e preservação das memórias, oferecendo às famílias um espaço de acolhimento e homenagem àqueles que partiram.

O Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2 de novembro), contará com uma programação especial nos cemitérios de Cotia. O Grupo Colina, responsável pela administração dos cemitérios municipais, promoverá missas e atividades em homenagem às pessoas falecidas.Com o tema “Um laço eterno”, a programação tem como objetivo proporcionar momentos de fé, reflexão e acolhimento às famílias que visitarão os cemitérios para prestar homenagens aos seus entes queridos.As celebrações religiosas acontecerão no Cemitério Jardim das Flores, no Cemitério Central Velho, no Cemitério Novo Maranhão e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.Além das missas, alguns locais contarão com atividades como pintura facial, aferição de pressão arterial e soltura de balões.A maior parte das celebrações está prevista para as 10h. No Cemitério Central Velho, haverá uma segunda missa, às 15h.