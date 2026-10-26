Grupo Colina promove missas e homenagens no Dia de Finados nos cemitérios de Cotia

Celebrações serão realizadas em quatro locais da cidade, com missas, atividades gratuitas e momentos de homenagem aos entes queridos; Confira a programação
O Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2 de novembro), contará com uma programação especial nos cemitérios de Cotia. O Grupo Colina, responsável pela administração dos cemitérios municipais, promoverá missas e atividades em homenagem às pessoas falecidas.
Com o tema “Um laço eterno”, a programação tem como objetivo proporcionar momentos de fé, reflexão e acolhimento às famílias que visitarão os cemitérios para prestar homenagens aos seus entes queridos.
As celebrações religiosas acontecerão no Cemitério Jardim das Flores, no Cemitério Central Velho, no Cemitério Novo Maranhão e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.
Além das missas, alguns locais contarão com atividades como pintura facial, aferição de pressão arterial e soltura de balões.
A maior parte das celebrações está prevista para as 10h. No Cemitério Central Velho, haverá uma segunda missa, às 15h.
Confira a programação completa
Cemitério Jardim das Flores
Horário: 10h
Celebrantes: padres Thiago Jordão e Carlos Augusto.
Atividades: pintura facial, aferição de pressão e soltura de balões.
Endereço: Rua José Menino, nº 20 – Parque Rincão, Cotia.
Praça dos Romeiros – Caucaia do Alto
Horário: 10h
Celebrantes: padres José Maria Falco, Luiz Gonzaga, Henrique Soares e Douglas Henrique
Atividades: aferição de pressão, pintura facial e soltura de balões.
Cemitério Central Velho de Cotia
Primeira missa: 10h, com os padres Mauro Ferreira e Everaldo Félix.
Segunda missa: 15h, com o padre Marcelo Pereira.
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 39 – Centro, Cotia.
Cemitério Novo Maranhão
Horário: 10h
Celebrantes: padres Franklin Costa e Severino.
Endereço: Estrada dos Victors, nº 652 – Recanto dos Victor's, Cotia.
Segundo a proposta do Grupo Colina, a programação busca transformar a data em um momento de união, espiritualidade e preservação das memórias, oferecendo às famílias um espaço de acolhimento e homenagem àqueles que partiram.