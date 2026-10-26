Mistério em Cotia: homem sofre acidente de moto e namorada é encontrada morta a 8 km

Após acidente na Raposo Tavares, corpo da namorada do motociclista foi encontrado em uma rua de Cotia, com parte do rosto desfigurada; Polícia Civil investiga o caso

Imagem: Blog Cotia

Um acidente envolvendo uma motocicleta na Rodovia Raposo Tavares e a localização do corpo de uma mulher em outro ponto de Cotia são investigados pela Polícia Civil.





A vítima foi identificada como Dayanny Lopes da Silva. O corpo foi encontrado na madrugada de domingo (25), na Rua Nelson Raineri, na região do Jardim Estela Mari, a cerca de 8 quilômetros do local da ocorrência na rodovia.



Segundo o registro policial ao qual o Cotia & Cia teve acesso, policiais militares rodoviários foram acionados por volta das 3h29 para atender a um acidente no km 27,8 da Raposo Tavares. A informação inicial era de que um casal havia caído de uma motocicleta em razão da pista molhada e que outros veículos poderiam ter passado sobre as vítimas.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o motociclista recebendo atendimento da equipe de resgate da concessionária Ecovias. Inicialmente, ele afirmou que estava sozinho na moto.



Uma testemunha que passava pela rodovia relatou à polícia que viu duas pessoas sinalizando o local e, em seguida, uma pessoa caída no chão. O homem, que é técnico de enfermagem, parou para prestar socorro. Durante o atendimento, afirmou ter percebido parte de um rosto feminino no solo, indicando a possível presença de uma segunda vítima.



Ainda conforme o registro, as duas pessoas que sinalizavam o local deixaram a área antes da chegada dos policiais. As equipes realizaram buscas nas imediações, mas não localizaram uma segunda vítima naquele momento.



Corpo foi encontrado em outro endereço



Enquanto a ocorrência era registrada na delegacia, outra equipe da Polícia Militar comunicou a localização de um corpo feminino na Rua Nelson Raineri, no bairro Jardim Estela Mari, em Cotia.



A autoridade policial foi até o endereço acompanhada da equipe de apoio da Polícia Militar Rodoviária e requisitou perícia no local.



Durante uma entrevista preliminar no hospital, o motociclista relatou que havia participado de um evento familiar em Carapicuíba na companhia da namorada. Segundo ele, os dois haviam ingerido bebida alcoólica antes de iniciarem o deslocamento em direção a Cotia.



O homem informou que mantinha um relacionamento com a vítima havia aproximadamente dois meses. Questionado sobre o acidente, afirmou não se lembrar da dinâmica dos fatos, dizendo que teve um lapso de memória.



Para auxiliar na identificação da vítima, os policiais mostraram a ele uma imagem de uma tatuagem encontrada no corpo. O motociclista confirmou que se tratava de sua namorada.



A tia da mulher foi localizada em Carapicuíba e confirmou sua identidade como Dayanny Lopes da Silva.



O boletim de ocorrência registra que o corpo foi encontrado sem parte do rosto. As circunstâncias em que a mulher chegou ao endereço onde foi localizada ainda precisam ser esclarecidas pela investigação.





Motociclista ficou ferido



Após o acidente, o motociclista foi socorrido pela equipe da Ecovias e levado ao Hospital Regional de Cotia. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Regional de Osasco.



De acordo com as informações médicas registradas no boletim, ele apresentava traumatismo cranioencefálico leve e fratura em um dos membros superiores.



Em razão de seu estado clínico, a Polícia Civil realizou apenas uma entrevista preliminar. O motociclista foi intimado a comparecer à delegacia após receber alta hospitalar para prestar depoimento formal.



Polícia investiga possível envolvimento de outro veículo



A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente e apura se outro veículo esteve envolvido. Imagens de uma câmera veicular e fotografias do local foram anexadas ao boletim, e a polícia busca gravações de câmeras de monitoramento para esclarecer os fatos.



O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia como homicídio culposo na direção de veículo automotor, classificação preliminar que pode mudar conforme as investigações.