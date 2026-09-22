Seu bairro está na lista? Plano revela áreas de maior risco para enchentes em Cotia

Plano Municipal de Contingência estabelece áreas prioritárias de atenção e prevê locais que poderão receber moradores em caso de enchentes, deslizamentos e outras emergências

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O novo Plano Municipal de Contingência (PLANCON) de Cotia traz um mapeamento das regiões mais vulneráveis do município a inundações e deslizamentos de terra. O documento estabelece quatro níveis de classificação (baixo, médio, alto e muito alto) e relaciona bairros e localidades que devem receber atenção especial em situações de chuva intensa. . O documento estabelece quatro níveis de classificação (baixo, médio, alto e muito alto) e relaciona bairros e localidades que devem receber atenção especial em situações de chuva intensa.



Veja os bairros classificados como risco alto



Além do Jardim Panorama, diversas regiões aparecem na categoria R-III, considerada de risco alto para inundações.



A relação apresentada pelo PLANCON inclui:





Jardim Santa Maria, no km 21;

Jardim da Glória;

Jardim Colibri, no km 26;

Rio Cotia e Jardim Cláudio;

Jardim Maria Tereza e Pioneiro;

Parque Ipê;

Jardim Dinorah;

Jardim Rosimeire;

Quinta dos Angicos;

Jardim Leonor;

Jardim Petrópolis;

Jardim Nossa Senhora das Graças;

Jardim Sandra;

Jardim Paisagem e Casa Grande;

Mirante da Mata;

Centro de Caucaia do Alto;

Áreas de Águas Espraiadas, em Caucaia do Alto;

Jardim Aguassaí, no km 54.

O documento também identifica áreas classificadas como R-II, de risco médio, entre elas Recanto Suave, Barbacena, Barro Branco, Parque Rizzo II, Monte Santo, Outeiro de Passárgada e regiões de Caucaia do Alto. O documento também identifica áreas classificadas como R-II, de risco médio, entre elas



Deslizamentos também preocupam



O mapeamento não considera apenas o risco de enchentes e inundações. O PLANCON também aponta regiões suscetíveis a deslizamentos de terra.



Nesse cenário, aparecem na categoria de risco alto trechos do Jardim Cotia (Morro), Jardim Rosimeire, Jardim Mirizola, Jardim Nova Vida, Jardim Leonor e Mirante da Mata.



Já Jardim Nova Coimbra, Vista Alegre, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Araruama e Santa Catarina, em Caucaia do Alto, são classificados como áreas de risco médio para deslizamentos.





Por que essas regiões são consideradas vulneráveis?



O plano aponta que as próprias características geográficas e urbanas de Cotia contribuem para a exposição a diferentes tipos de ocorrência. O município possui morros, colinas, vales e encostas, além de uma extensa rede de rios, córregos e nascentes.



O documento também cita fatores que podem aumentar os riscos, como ocupações irregulares, impermeabilização do solo, problemas localizados de drenagem, descarte irregular de resíduos, retirada de vegetação e processos erosivos.



A classificação, portanto, é utilizada como ferramenta de planejamento da Defesa Civil e não significa que uma ocorrência necessariamente acontecerá em determinado bairro.



Chuvas recentes aumentaram a atenção



A publicação do PLANCON ocorre após Cotia enfrentar episódios recentes de chuvas intensas, alagamentos e inundações em diferentes regiões.



O novo plano estabelece protocolos para que o município esteja preparado para atuar não apenas diante de enchentes, mas também em casos de enxurradas, deslizamentos, erosões, quedas de árvores, vendavais, tempestades severas, granizo, estiagens, incêndios em vegetação e outros cenários de emergência.



A Defesa Civil é definida como órgão central responsável pela coordenação das ações de proteção e defesa civil no município. A publicação do PLANCON ocorreO novo plano estabelece protocolos para que o município esteja preparado para atuar não apenas diante de enchentes, mas também em casos de enxurradas, deslizamentos, erosões, quedas de árvores, vendavais, tempestades severas, granizo, estiagens, incêndios em vegetação e outros cenários de emergência.A Defesa Civil é definida como órgão central responsável pela coordenação das ações de proteção e defesa civil no município.



O que acontece quando uma área entra em situação de risco?



De acordo com o PLANCON, a Defesa Civil deverá acompanhar permanentemente as áreas vulneráveis e os cenários meteorológicos. Em situações de maior gravidade, o sistema municipal poderá ser acionado de forma preventiva ou após o início de uma ocorrência.



O plano prevê que os plantonistas comuniquem a ocorrência ao responsável pela Defesa Civil, que poderá convocar o Comitê Municipal de Defesa Civil e acionar o prefeito para a tomada de decisões.



Em situações críticas, também poderá ser ativado o Comitê Municipal de Governança Climática.



Entre as medidas previstas estão isolamento de áreas, retirada de moradores, evacuação, atendimento às vítimas e mobilização de equipes de diferentes secretarias.



Bairros vulneráveis terão simulados



Uma das medidas previstas no plano é a realização de simulados anuais de evacuação em áreas vulneráveis.



O objetivo é preparar servidores e moradores para situações de emergência e testar os procedimentos definidos pelo município.



O documento também prevê capacitação de servidores e integração entre a estrutura municipal e os sistemas estadual e federal de Defesa Civil.



Onde funcionariam os abrigos?



O PLANCON estabelece alguns locais que poderão ser utilizados como pontos de apoio e abrigos temporários caso famílias precisem deixar suas casas.



Entre os espaços estão:

Salão Comunitário do Jardim Santa Maria, no km 21;

Ginásio Municipal de Esportes de Cotia – Ayrton Senna;

Escola Municipal Jardim Panorama;

CEUC Prefeito Carmelino Pires de Oliveira, em Caucaia do Alto;

CE Antonio Mansur, no Parque Monjolo.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deverá coordenar o acolhimento das famílias, enquanto o Fundo Social de Solidariedade poderá atuar na distribuição de alimentos, roupas, cobertores, colchões e kits de higiene.



A estrutura prevista também inclui atendimento de saúde, assistência psicossocial e acolhimento de animais domésticos pertencentes a famílias desalojadas ou desabrigadas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deverá coordenar o acolhimento das famílias, enquanto o Fundo Social de Solidariedade poderá atuar na distribuição de alimentos, roupas, cobertores, colchões e kits de higiene.A estrutura prevista também inclui atendimento de saúde, assistência psicossocial e acolhimento de animais domésticos pertencentes a famílias desalojadas ou desabrigadas.



Mapeamento deverá ser atualizado



O PLANCON tem caráter permanente e deverá ser revisado periodicamente. Entre os motivos previstos para atualização estão mudanças na estrutura administrativa, novos mapeamentos de risco, alterações na legislação e as experiências acumuladas em ocorrências anteriores.



Assim, a relação apresentada no documento não deve ser vista como definitiva. Novas avaliações técnicas podem alterar a classificação ou incluir outras regiões no mapeamento.



A principal finalidade do plano é orientar a prevenção e preparar o município para responder rapidamente a situações que possam colocar a população em risco.

Entre os pontos identificados, o Jardim Panorama, na região da Viela Vitória e áreas próximas, é o único trecho apontado no documento como R-IV, de risco muito alto para inundações.De acordo com os critérios utilizados no plano, a classificação representa uma situação de altíssima probabilidade de ocorrência, com possibilidade de risco iminente à vida e necessidade de evacuação emergencial imediata quando houver agravamento do cenário.