Acidente interdita acesso da Raposo Tavares em Vargem Grande Paulista

Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (16)

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo um veículo utilitário foi registrado na tarde desta quarta-feira (16) em um dispositivo de acesso da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na região de Vargem Grande Paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, a ocorrência foi registrada por volta das 14h22. Todas as faixas do trecho foram interditadas.Ainda segundo os dados iniciais, o veículo envolvido é um utilitário Kia Bongo K2500. Uma pessoa foi registrada como ferida na ocorrência.A concessionária Sorocabana, responsável pelo trecho, acompanha o atendimento. Até a última atualização, às 14h48, não havia informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente, a identidade da vítima ou a gravidade dos ferimentos.está apurando mais informações e atualizará a reportagem assim que novos detalhes forem confirmados.