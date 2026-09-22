Colisão entre ônibus e caminhão deixa 8 feridos em rodovia em Osasco

Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (22), no km 19 da Rodovia Anhanguera; oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou oito pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (22), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Osasco.



Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), da ARTESP, o acidente aconteceu por volta das 5h, no km 19, sentido Norte, na pista marginal da rodovia.



De acordo com as informações coletadas no local, o ônibus trafegava pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão.



Após a colisão, os dois veículos permaneceram na faixa 2, aguardando atendimento.



Faixa foi liberada



A faixa 2 permaneceu parcialmente interditada durante a ocorrência e foi liberada às 6h41.



O caminhão conseguiu deixar o local por meios próprios. Já o ônibus foi reposicionado para a faixa zebrada, onde permanecia aguardando a chegada de um guincho particular para ser removido.



No momento da última atualização, às 7h58, havia interdição apenas na faixa zebrada do sentido Norte.