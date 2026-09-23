Cotia sanciona lei que pode abrir caminho para soluções de “Cidade Esponja” contra alagamentos

Neto Rossi

Medidas previstas incluem ampliação de áreas verdes, recuperação de áreas degradadas, proteção de nascentes, arborização e ações para prevenção de alagamentos

Foto: Redes sociais 


A lei foi sancionada pelo prefeito Welington Formiga após a aprovação, pela Câmara Municipal, do Projeto de Lei nº 125/2026, de autoria do vereador Serginho Luiz.

A legislação estabelece que as Soluções Baseadas na Natureza são ações, projetos, práticas e tecnologias que utilizam processos naturais para enfrentar desafios da cidade, buscando gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos de forma integrada.

Entre os objetivos estabelecidos pela nova lei estão a prevenção de enchentes e alagamentos, recuperação dos recursos naturais, fortalecimento da resiliência climática, melhoria da qualidade ambiental, ampliação das áreas verdes e incentivo a práticas sustentáveis.

A legislação também prevê ações de educação ambiental e participação da sociedade.
Arborização, nascentes e drenagem

A lei permite que o Poder Executivo incentive a adoção de Soluções Baseadas na Natureza em diferentes áreas.

Entre elas estão o saneamento ambiental, a drenagem urbana, a arborização, a recuperação de áreas degradadas, a proteção de nascentes e cursos d'água, a agroecologia, a gestão de resíduos orgânicos e a educação ambiental.

A proposta busca utilizar elementos e processos naturais como parte da estratégia de enfrentamento de problemas urbanos. A ideia se aproxima de conceitos como o de “cidade esponja”, que utiliza áreas verdes, solo permeável, vegetação e outras estruturas capazes de favorecer a absorção e retenção da água da chuva.

As ações, entretanto, deverão respeitar o Plano Diretor de Cotia, a legislação urbanística e ambiental e os demais instrumentos de planejamento municipal.

Prefeitura poderá criar incentivos

A nova legislação também autoriza o Executivo a desenvolver ações de capacitação e assistência técnica, além de estabelecer parcerias institucionais e programas de incentivo a boas práticas ambientais.

Outro mecanismo previsto é a possibilidade de criação de um selo de reconhecimento ambiental, destinado a valorizar iniciativas que contribuam para a adoção das Soluções Baseadas na Natureza no município.

O texto também permite que a Prefeitura estabeleça parcerias com instituições e desenvolva ações voltadas à disseminação dessas práticas.

Lei não determina implantação imediata

Apesar de estabelecer diretrizes para diferentes áreas, a legislação não determina que todas as medidas sejam implantadas imediatamente pela Prefeitura.

O texto utiliza, em diversos pontos, a expressão “poderá”, indicando que o Executivo fica autorizado a incentivar e desenvolver as iniciativas previstas, de acordo com o planejamento municipal, a legislação vigente e a disponibilidade orçamentária.

O Poder Executivo também poderá regulamentar a legislação posteriormente.

Projeto foi aprovado em agosto

O texto que deu origem à lei foi apresentado pelo vereador Serginho Luiz e aprovado pela Câmara Municipal no fim de agosto.

Na justificativa da proposta, o vereador destacou a importância dos recursos naturais existentes em Cotia e os desafios enfrentados pelo município, incluindo enchentes, degradação de áreas verdes e pressão sobre os recursos naturais.

A proposta defendia que a utilização de soluções inspiradas na natureza poderia contribuir para a melhoria da drenagem urbana, recuperação ambiental e ampliação da qualidade de vida da população.

A aprovação ocorreu antes dos episódios de chuvas intensas registrados em setembro, que provocaram alagamentos, danos e transtornos em diferentes pontos de Cotia.

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