Grupo de dança de Cotia participa de mostra estadual com apresentação gratuita em outubro

Grupo apresenta “O que resta de mim” no dia 18 de outubro, como parte da Mostra Regional do Programa de Qualificação em Artes – Dança 2026, do Governo de São Paulo

Foto: Governo de SP





O Grupo Jovem de Dança EDA – Escola de Desenvolvimento Artístico, de Cotia, será um dos destaques da Mostra Regional do Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) 2026, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



Serviço



“O que resta de mim” – Grupo Jovem de Dança EDA

📅 18 de outubro de 2026

⏰ 18h

📍 Teatro EDA – Estrada Municipal Walter Steureu, 1239, Chácara Pavoeiro, Cotia

🎟️ Entrada gratuita

⏱️ Duração: 40 minutos

🔞 Classificação: livre

Ingressos: distribuição no local uma hora antes do espetáculo, sujeita à capacidade do espaço.

A apresentação do grupo cotiano acontece no dia 18 de outubro, às 18h, no Teatro EDA, localizado na Estrada Municipal Walter Steureu, 1239, na Chácara Pavoeiro. A entrada é gratuita, com distribuição dos ingressos no local uma hora antes do espetáculo, sujeita à capacidade do espaço, de 250 pessoas.O grupo apresenta o espetáculo “O que resta de mim”, com coreografia de Rivaldo Ferreira, direção de Luciana Romani e orientação de Marina Salgado. A montagem tem 40 minutos de duração, classificação livre e reúne oito intérpretes.Integram o elenco Ma Isa, Nathan Barbosa, Luara Yasmin, Evelin Gonçalves, Laura Barbosa, Maria Fernanda Prata, Luisa Louzada e Leo de Souza. A edição de som é de Leo de Souza e a iluminação fica a cargo de Tiago Salgado.A apresentação em Cotia faz parte de um circuito que reúne 11 grupos de dez municípios paulistas, com espetáculos gratuitos entre 2 de outubro e 1º de novembro. Além de Cotia, a programação passa por Catanduva, São Paulo, São José dos Campos, Bauru, Sorocaba, Itu, Valinhos, Indaiatuba e Caraguatatuba.As Mostras Regionais começam em 2 de outubro, em Catanduva, e seguem por diferentes cidades do Estado. Em Cotia, a programação chega no dia 18, com o Grupo Jovem de Dança EDA.O Programa de Qualificação em Artes – Dança tem como proposta aproximar artistas e fortalecer processos de criação, formação e gestão. A iniciativa trabalha com grupos, companhias e coletivos de diferentes linguagens da dança do interior, litoral e capital paulista, criando também circuitos de circulação e reconhecimento da produção artística.