Cotia cria programa de vigilância aérea com drones para apoiar ações da GCM

Lei sancionada pelo prefeito Welington Formiga estabelece uso das aeronaves em ações preventivas, eventos, operações de emergência e apoio à Defesa Civil

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Cotia passou a contar com um programa municipal específico para o uso de drones em ações de segurança urbana, prevenção da criminalidade e proteção do patrimônio público.









O programa foi criado a partir do Projeto de Lei nº 82/2026, de autoria do vereador Marcelinho Lenha. A proposta havia sido aprovada pela Câmara Municipal por 14 votos, durante a 26ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de agosto.



A nova legislação estabelece que os drones poderão ser utilizados como ferramenta de apoio às ações da Guarda Civil Municipal (GCM), especialmente na prevenção de delitos, desordens urbanas e atos de vandalismo.



Além da área de segurança, os equipamentos poderão ser empregados durante eventos públicos e manifestações de grande porte, assim como em operações de busca e salvamento, Defesa Civil e situações de emergência. A iniciativa, denominada Vigilância Aérea Preventiva por Drones, foi instituída por lei sancionada pelo prefeito Welington Formiga.O programa foi criadoA proposta havia sido aprovada pela Câmara Municipal por 14 votos, durante a 26ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de agosto.A nova legislação estabelece que os drones poderão ser utilizados como ferramenta de apoio às ações da Guarda Civil Municipal (GCM), especialmente na prevenção de delitos, desordens urbanas e atos de vandalismo.Além da área de segurança, os equipamentos poderão ser empregados durante eventos públicos e manifestações de grande porte, assim como em operações de busca e salvamento, Defesa Civil e situações de emergência.



Drones terão uso preventivo e controle humano



A lei determina que os equipamentos sejam utilizados exclusivamente para finalidades preventivas, educativas e de apoio operacional.



Outro ponto estabelecido pela legislação é que os drones deverão permanecer sob controle humano direto, ficando proibida a utilização de sistemas de autonomia decisória.



Também está expressamente proibido o uso de qualquer tipo de armamento nos equipamentos.



A operação deverá seguir as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e dos demais órgãos reguladores competentes.



Lei estabelece regras para proteger a privacidade



A legislação também estabelece restrições relacionadas à captação e ao tratamento de imagens e dados.



Fica proibido o monitoramento ou a captação de imagens e dados de áreas privadas sem autorização judicial. A lei também veda o uso dos drones para perseguição política, ideológica, pessoal ou discriminatória.



O armazenamento, o compartilhamento e o uso indevido de imagens, vídeos ou outras informações coletadas pelos equipamentos também não são permitidos.



Segundo a legislação, o tratamento desses dados deverá observar os princípios da legalidade, finalidade, necessidade e proteção à privacidade, conforme as normas vigentes.



Integração com sistema de videomonitoramento



O programa poderá ser integrado ao sistema municipal de videomonitoramento e à central de operações da GCM ou de outro órgão equivalente.



A lei também prevê a possibilidade de utilização dos drones em projetos relacionados a cidade inteligente, inovação urbana e gestão tecnológica.



O município poderá ainda firmar convênios e parcerias com o Governo do Estado de São Paulo, universidades, institutos de tecnologia e centros de pesquisa.



Essas parcerias poderão ser destinadas à capacitação, treinamento e certificação dos operadores responsáveis pelos equipamentos.





