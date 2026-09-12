Chuva não dá trégua: confira a previsão para os próximos dias em Cotia

Após mais de 150 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, cidade teve registros de alagamentos e outros transtornos. Previsão indica redução no volume, mas chuva deve continuar

A chuva que atingiu Cotia nos últimos dias deve continuar nos próximos dias, embora a previsão indique uma redução no volume de precipitação em relação às últimas 48 horas.

Segundo dados do governo do estado, Cotia registrou mais de 150 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, provocando alagamentos e uma série de transtornos em diferentes pontos da cidade.

Para este sábado (12), a previsão aponta garoa e chuva fraca no fim da tarde e durante a noite. A temperatura deve permanecer amena.

Já no domingo (13), a chuva deve ocorrer ao longo de todo o dia, com acumulado previsto de aproximadamente 17,5 milímetros. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 14°C e 16°C.

A situação pode voltar a se intensificar na segunda-feira (14). De acordo com a previsão, há possibilidade de chuva mais forte no decorrer do dia, com acumulado que pode chegar a 28 milímetros. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 16°C.

Atenção para áreas de risco

Mesmo com a redução prevista no volume de chuva neste sábado, o solo permanece bastante encharcado após o grande volume registrado nos últimos dias. Por isso, moradores devem manter a atenção em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

A recomendação é evitar atravessar áreas alagadas e redobrar os cuidados durante deslocamentos, especialmente em períodos de chuva mais intensa.