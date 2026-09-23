Etecs oferecem mais de 3 mil vagas gratuitas em cursos técnicos a distância

Candidatos de Cotia e de outras cidades paulistas podem escolher entre seis cursos técnicos e uma especialização; inscrições vão até 3 de novembro
|Foto: Governo de SP
O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas gratuitas em cursos técnicos na modalidade de Ensino a Distância (EaD) para o primeiro semestre de 2027. A oportunidade também está disponível para candidatos de Cotia e demais cidades do Estado de São Paulo.
São oferecidos cursos de Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo, além da Especialização Técnica em Gestão de Projetos, pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).
As inscrições devem ser feitas até as 20h do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site do Vestibulinho das Etecs, mediante pagamento da taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.
Entre os cursos técnicos, Administração oferece 780 vagas, Desenvolvimento de Sistemas tem 720, Transações Imobiliárias conta com 600, Guia de Turismo possui 540, Secretariado tem 180 e Comércio oferece 120 vagas. A Especialização Técnica em Gestão de Projetos disponibiliza outras 540 vagas.
Como funcionam os cursos a distância
Na modalidade EaD, as atividades acontecem principalmente pela internet. Os estudantes são organizados em turmas virtuais e realizam as atividades em um ambiente virtual de aprendizagem próprio.
Os cursos utilizam textos, vídeos, atividades e acompanhamento de professores mediadores. Também são realizados encontros on-line, combinando momentos síncronos com atividades que permitem ao estudante organizar os estudos de acordo com sua rotina, respeitando o calendário do curso.
Durante a formação, o aluno tem acesso a uma unidade da Etec, que funciona como polo de referência para a realização dos exames ao final de cada semestre.
Como se inscrever
O candidato deve acessar o site oficial do Vestibulinho, criar um cadastro utilizando CPF e senha de segurança, preencher a ficha eletrônica e o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada.
A inscrição somente será validada após o pagamento da taxa de participação, que pode ser feito por boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito pela ferramenta Getnet disponível no próprio site.
A confirmação da inscrição será enviada por e-mail em até 10 dias após o pagamento da taxa.
Quem pode se inscrever
Para os cursos técnicos, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a partir da segunda série.
Candidatos que concluíram ou estão cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que realizaram o Encceja, precisam apresentar a documentação exigida no edital para comprovar a escolaridade.
Para a Especialização Técnica em Gestão de Projetos, é necessário ter concluído curso técnico ou superior até 10 de janeiro de 2027.
Atendimento especial e redução da taxa
Candidatos que necessitam de atendimento diferenciado e Pessoas com Deficiência (PCDs) devem fazer a solicitação dentro do período estabelecido no calendário do processo seletivo.
Já os candidatos que solicitaram redução da taxa de inscrição devem acompanhar o resultado da análise antes de concluir a inscrição no Vestibulinho. A concessão do benefício não substitui a necessidade de realizar a inscrição.
Pontuação acrescida
O Centro Paula Souza também adota o Sistema de Pontuação Acrescida como política de inclusão social.
O benefício prevê acréscimo de 3% na nota final para candidatos pretos e pardos e de 10% para aqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública. Quando o candidato se enquadra nas duas condições, o acréscimo chega a 13%.
A pontuação acrescida não é aplicada aos cursos de Especialização.
O processo seletivo também permite a solicitação de condições especiais para candidatos com deficiência, mediante apresentação de laudo médico, além do uso do nome social por candidatos transgêneros, conforme as regras estabelecidas.
Calendário
- Até 3 de novembro: inscrições para o Vestibulinho
- Até 30 de setembro: inscrição de candidatos que precisam de atendimento diferenciado e PCDs
- 2 de dezembro: divulgação dos locais de prova
- 6 de dezembro: realização do exame
- 11 de janeiro de 2027: divulgação da classificação geral
A matrícula será realizada on-line. Os candidatos classificados deverão acompanhar a convocação exclusivamente por e-mail.
Cursos e vagas
- Cursos técnicosAdministração: 780 vagas - três semestres
- Comércio: 120 vagas - três semestres
- Desenvolvimento de Sistemas: 720 vagas - três semestres
- Secretariado: 180 vagas - três semestres
- Guia de Turismo: 540 vagas - dois semestres
- Transações Imobiliárias: 600 vagas - dois semestres
- Especialização Técnica Gestão de Projetos: 540 vagas - um semestre
Em caso de dúvidas, o candidato pode utilizar o canal “Fale Conosco” do site do Vestibulinho ou entrar em contato com a Central de Informações ao Candidato pelos telefones (11) 3471-4071, para Capital e Grande São Paulo, e 0800 772 2829, para as demais localidades.
Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Manual do Candidato e na portaria do Vestibulinho.