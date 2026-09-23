Etecs oferecem mais de 3 mil vagas gratuitas em cursos técnicos a distância

Candidatos de Cotia e de outras cidades paulistas podem escolher entre seis cursos técnicos e uma especialização; inscrições vão até 3 de novembro

Foto: Governo de SP





O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas gratuitas em cursos técnicos na modalidade de Ensino a Distância (EaD) para o primeiro semestre de 2027. A oportunidade também está disponível para candidatos de Cotia e demais cidades do Estado de São Paulo.



São oferecidos cursos de Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo, além da Especialização Técnica em Gestão de Projetos, pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).



As inscrições devem ser feitas até as 20h do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site do Vestibulinho das Etecs, mediante pagamento da taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.



Entre os cursos técnicos, Administração oferece 780 vagas, Desenvolvimento de Sistemas tem 720, Transações Imobiliárias conta com 600, Guia de Turismo possui 540, Secretariado tem 180 e Comércio oferece 120 vagas. A Especialização Técnica em Gestão de Projetos disponibiliza outras 540 vagas. São oferecidos cursos de Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo, além da Especialização Técnica em Gestão de Projetos, pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).As inscrições devem ser feitas até as 20h do dia 3 de novembro,, mediante pagamento da taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.Entre os cursos técnicos, Administração oferece 780 vagas, Desenvolvimento de Sistemas tem 720, Transações Imobiliárias conta com 600, Guia de Turismo possui 540, Secretariado tem 180 e Comércio oferece 120 vagas. A Especialização Técnica em Gestão de Projetos disponibiliza outras 540 vagas.



Como funcionam os cursos a distância



Na modalidade EaD, as atividades acontecem principalmente pela internet. Os estudantes são organizados em turmas virtuais e realizam as atividades em um ambiente virtual de aprendizagem próprio.



Os cursos utilizam textos, vídeos, atividades e acompanhamento de professores mediadores. Também são realizados encontros on-line, combinando momentos síncronos com atividades que permitem ao estudante organizar os estudos de acordo com sua rotina, respeitando o calendário do curso.



Durante a formação, o aluno tem acesso a uma unidade da Etec, que funciona como polo de referência para a realização dos exames ao final de cada semestre.



Como se inscrever



O candidato deve acessar o site oficial do Vestibulinho, criar um cadastro utilizando CPF e senha de segurança, preencher a ficha eletrônica e o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada.



A inscrição somente será validada após o pagamento da taxa de participação, que pode ser feito por boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito pela ferramenta Getnet disponível no próprio site.



A confirmação da inscrição será enviada por e-mail em até 10 dias após o pagamento da taxa. O candidato deve acessar o, criar um cadastro utilizando CPF e senha de segurança, preencher a ficha eletrônica e o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada.A inscrição somente será validada após o pagamento da taxa de participação, que pode ser feito por boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito pela ferramenta Getnet disponível no próprio site.A confirmação da inscrição será enviada por e-mail em até 10 dias após o pagamento da taxa.



Quem pode se inscrever



Para os cursos técnicos, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a partir da segunda série.



Candidatos que concluíram ou estão cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que realizaram o Encceja, precisam apresentar a documentação exigida no edital para comprovar a escolaridade.



Para a Especialização Técnica em Gestão de Projetos, é necessário ter concluído curso técnico ou superior até 10 de janeiro de 2027.



Atendimento especial e redução da taxa



Candidatos que necessitam de atendimento diferenciado e Pessoas com Deficiência (PCDs) devem fazer a solicitação dentro do período estabelecido no calendário do processo seletivo.



Já os candidatos que solicitaram redução da taxa de inscrição devem acompanhar o resultado da análise antes de concluir a inscrição no Vestibulinho. A concessão do benefício não substitui a necessidade de realizar a inscrição.



Pontuação acrescida



O Centro Paula Souza também adota o Sistema de Pontuação Acrescida como política de inclusão social.



O benefício prevê acréscimo de 3% na nota final para candidatos pretos e pardos e de 10% para aqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública. Quando o candidato se enquadra nas duas condições, o acréscimo chega a 13%.



A pontuação acrescida não é aplicada aos cursos de Especialização.



O processo seletivo também permite a solicitação de condições especiais para candidatos com deficiência, mediante apresentação de laudo médico, além do uso do nome social por candidatos transgêneros, conforme as regras estabelecidas.



Calendário

Até 3 de novembro: inscrições para o Vestibulinho

Até 30 de setembro: inscrição de candidatos que precisam de atendimento diferenciado e PCDs

2 de dezembro: divulgação dos locais de prova

6 de dezembro: realização do exame

11 de janeiro de 2027: divulgação da classificação geral

A matrícula será realizada on-line. Os candidatos classificados deverão acompanhar a convocação exclusivamente por e-mail.