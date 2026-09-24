Moradores protestam contra barreira instalada na Bunjiro Nakao, em Cotia

Manifestação aconteceu nesta quinta-feira (24), no km 54 da rodovia, contra estrutura colocada durante as obras de duplicação que bloqueou o acesso direto ao bairro

Foto: Artesp





Moradores do Jardim Japão, em Cotia, realizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (24), no km 54 da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250). O protesto foi motivado pela instalação de uma barreira de concreto do tipo New Jersey durante as obras de duplicação da rodovia.

Moradores reclamam de acesso ao bairro



Além da dificuldade para os veículos chegarem ao Jardim Japão, moradores relatam preocupação com a circulação de pedestres, incluindo crianças, que utilizavam o acesso existente antes da instalação da barreira.



Entre as reclamações estão a falta de uma alternativa para a travessia de pedestres e a ausência de sinalização ou comunicação prévia sobre o bloqueio. Moradores também afirmam que a nova configuração aumentou o percurso necessário para quem precisa entrar no bairro.



Segundo relatos publicados por moradores nas redes sociais, quem segue pela rodovia precisa continuar o trajeto e fazer um retorno mais adiante para então acessar o Jardim Japão. A mudança, de acordo com os relatos, aumenta o deslocamento dos veículos e contribui para o fluxo de trânsito nas proximidades das obras.



Os moradores também demonstram preocupação com a segurança de quem precisa atravessar ou acessar a região a pé, especialmente diante da ausência, segundo eles, de uma estrutura específica para a passagem de pedestres.





Segundo o registro do Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP, os moradores protestaram porque a estrutura bloqueou o acesso direto da rodovia ao Jardim Japão.A manifestação chegou a provocar a interdição total da rodovia nos dois sentidos. De acordo com a ARTESP, todas as faixas ficaram bloqueadas entre 8h55 e 9h36, tanto no sentido leste quanto no oeste.O Cotia & Cia procurou a Concessionária Motiva Sorocabana para cobrar esclarecimentos e aguarda retorno.