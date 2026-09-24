Moradores protestam contra barreira instalada na Bunjiro Nakao, em Cotia

Manifestação aconteceu nesta quinta-feira (24), no km 54 da rodovia, contra estrutura colocada durante as obras de duplicação que bloqueou o acesso direto ao bairro
|Foto: Artesp
Moradores do Jardim Japão, em Cotia, realizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (24), no km 54 da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250). O protesto foi motivado pela instalação de uma barreira de concreto do tipo New Jersey durante as obras de duplicação da rodovia.
Segundo o registro do Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP, os moradores protestaram porque a estrutura bloqueou o acesso direto da rodovia ao Jardim Japão.
A manifestação chegou a provocar a interdição total da rodovia nos dois sentidos. De acordo com a ARTESP, todas as faixas ficaram bloqueadas entre 8h55 e 9h36, tanto no sentido leste quanto no oeste.
Moradores reclamam de acesso ao bairro
Além da dificuldade para os veículos chegarem ao Jardim Japão, moradores relatam preocupação com a circulação de pedestres, incluindo crianças, que utilizavam o acesso existente antes da instalação da barreira.
Entre as reclamações estão a falta de uma alternativa para a travessia de pedestres e a ausência de sinalização ou comunicação prévia sobre o bloqueio. Moradores também afirmam que a nova configuração aumentou o percurso necessário para quem precisa entrar no bairro.
Segundo relatos publicados por moradores nas redes sociais, quem segue pela rodovia precisa continuar o trajeto e fazer um retorno mais adiante para então acessar o Jardim Japão. A mudança, de acordo com os relatos, aumenta o deslocamento dos veículos e contribui para o fluxo de trânsito nas proximidades das obras.
Os moradores também demonstram preocupação com a segurança de quem precisa atravessar ou acessar a região a pé, especialmente diante da ausência, segundo eles, de uma estrutura específica para a passagem de pedestres.
Além da dificuldade para os veículos chegarem ao Jardim Japão, moradores relatam preocupação com a circulação de pedestres, incluindo crianças, que utilizavam o acesso existente antes da instalação da barreira.
Entre as reclamações estão a falta de uma alternativa para a travessia de pedestres e a ausência de sinalização ou comunicação prévia sobre o bloqueio. Moradores também afirmam que a nova configuração aumentou o percurso necessário para quem precisa entrar no bairro.
Segundo relatos publicados por moradores nas redes sociais, quem segue pela rodovia precisa continuar o trajeto e fazer um retorno mais adiante para então acessar o Jardim Japão. A mudança, de acordo com os relatos, aumenta o deslocamento dos veículos e contribui para o fluxo de trânsito nas proximidades das obras.
Os moradores também demonstram preocupação com a segurança de quem precisa atravessar ou acessar a região a pé, especialmente diante da ausência, segundo eles, de uma estrutura específica para a passagem de pedestres.
O Cotia & Cia procurou a Concessionária Motiva Sorocabana para cobrar esclarecimentos e aguarda retorno.