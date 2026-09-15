Antes das fortes chuvas, Câmara de Cotia aprovou projeto que prevê soluções naturais contra enchentes

Neto Rossi

Proposta aprovada pela Câmara em agosto aguarda sanção ou veto do prefeito Wellington Formiga

CT do SPFC em Cotia alagado após as fortes chuvas. Foto: Redes sociais 

Em meio aos fortes impactos provocados pelas chuvas que atingiram Cotia nos últimos dias, um projeto aprovado recentemente pela Câmara Municipal propõe justamente a adoção de medidas inspiradas na natureza para enfrentar problemas como enchentes e alagamentos.

De autoria do vereador Serginho Luiz, o Projeto de Lei nº 125/2026 foi aprovado no fim de agosto e agora aguarda análise do prefeito Wellington Formiga, que poderá sancionar ou vetar a proposta.

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O projeto estabelece diretrizes para a adoção, em Cotia, das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBN) - ações e práticas que utilizam processos naturais ou são inspiradas neles para enfrentar desafios urbanos, ambientais e sociais.

Entre as diretrizes estão a prevenção de enchentes e alagamentos, ampliação das áreas verdes, arborização, recuperação de áreas degradadas, proteção de nascentes e cursos d’água, melhoria da drenagem urbana, educação ambiental e fortalecimento da resiliência climática.

Na prática, o texto permite que a Prefeitura incentive soluções como arborização, recuperação ambiental e medidas de drenagem que utilizem elementos naturais. A proposta também prevê a possibilidade de ações de capacitação, assistência técnica, parcerias e programas de incentivo a boas práticas ambientais.

Outro ponto é a autorização para criação de um selo de reconhecimento ambiental, destinado a valorizar iniciativas relacionadas às Soluções Baseadas na Natureza em Cotia.

Projeto estabelece diretrizes, mas não obriga implantação imediata

Apesar de tratar de diferentes medidas ambientais, o projeto não determina a implantação imediata de todas elas. O texto prevê que o Poder Executivo “poderá” incentivar e desenvolver as ações, respeitando o Plano Diretor, a legislação vigente e a disponibilidade orçamentária.

Na justificativa, Serginho Luiz destaca que Cotia possui uma importante área de Mata Atlântica, mas também enfrenta problemas como enchentes, degradação de áreas verdes e pressão sobre os recursos naturais. Segundo o vereador, utilizar a natureza como aliada pode contribuir para melhorar a drenagem urbana, recuperar áreas ambientais e ampliar a qualidade de vida na cidade.

A proposta também defende que medidas desse tipo podem contribuir para a valorização dos bairros e estimular a economia local de forma sustentável.

Agora, a decisão está nas mãos do Executivo.
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