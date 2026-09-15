Antes das fortes chuvas, Câmara de Cotia aprovou projeto que prevê soluções naturais contra enchentes

O projeto estabelece diretrizes para a adoção, em Cotia, das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBN) - ações e práticas que utilizam processos naturais ou são inspiradas neles para enfrentar desafios urbanos, ambientais e sociais.Entre as diretrizes estão a prevenção de enchentes e alagamentos, ampliação das áreas verdes, arborização, recuperação de áreas degradadas, proteção de nascentes e cursos d’água, melhoria da drenagem urbana, educação ambiental e fortalecimento da resiliência climática.Na prática, o texto permite que a Prefeitura incentive soluções como arborização, recuperação ambiental e medidas de drenagem que utilizem elementos naturais. A proposta também prevê a possibilidade de ações de capacitação, assistência técnica, parcerias e programas de incentivo a boas práticas ambientais.Outro ponto é a autorização para criação de um selo de reconhecimento ambiental, destinado a valorizar iniciativas relacionadas às Soluções Baseadas na Natureza em Cotia.Apesar de tratar de diferentes medidas ambientais, o projeto não determina a implantação imediata de todas elas. O texto prevê que o Poder Executivo “poderá” incentivar e desenvolver as ações, respeitando o Plano Diretor, a legislação vigente e a disponibilidade orçamentária.Na justificativa, Serginho Luiz destaca que Cotia possui uma importante área de Mata Atlântica, mas também enfrenta problemas como enchentes, degradação de áreas verdes e pressão sobre os recursos naturais. Segundo o vereador, utilizar a natureza como aliada pode contribuir para melhorar a drenagem urbana, recuperar áreas ambientais e ampliar a qualidade de vida na cidade.A proposta também defende que medidas desse tipo podem contribuir para a valorização dos bairros e estimular a economia local de forma sustentável.Agora, a decisão está nas mãos do Executivo.