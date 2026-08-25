Fatec Cotia se pronuncia após furto de roda de carro no estacionamento

Veículo estava estacionado durante as aulas quando uma das rodas foi retirada; estudante também relata falta de segurança no local
|Imagem: Redes sociais
A Fatec Cotia, por meio do Centro Paula Souza (CPS), se pronunciou sobre o furto de uma roda de carro ocorrido no estacionamento utilizado por estudantes da instituição na noite desta segunda-feira (24).
Em nota enviada ao Cotia & Cia, o Centro Paula Souza informou que o terreno utilizado como estacionamento não pertence à unidade.
Segundo o CPS, diante do ocorrido, a direção da Fatec Cotia solicitou apoio da Polícia Militar para aumentar a segurança no entorno da unidade.
A instituição também informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações sobre o caso.
Estudante relatou falta de segurança
O caso foi relatado ao Cotia & Cia pela estudante Meiriane Fátima, que contou ter encontrado o veículo sem uma das rodas após o término das aulas.
Segundo a aluna, ela entrou no carro e deu a partida normalmente, mas ouviu um barulho e inicialmente imaginou que tivesse ocorrido algum problema com o pneu. Ao descer do veículo, percebeu que a roda havia sido retirada e que o carro estava apoiado sobre blocos e pedras.
“Eu achei que tivesse furado o pneu. Quando fui ver, cadê a roda? Estava sem a roda e tinha um bloco embaixo”, relatou.
A estudante também afirmou que o estacionamento apresenta pouca iluminação e questionou a ausência de segurança no local.
“É um local de pouca iluminação. Não há segurança alguma. Não tem policiamento”, disse Meiriane.
Após o episódio, outros estudantes que estavam nas proximidades foram até o local e ajudaram a colocar o estepe no veículo.
A estudante afirmou ainda que ninguém presenciou o momento em que a roda foi retirada.