Ministério Público e Polícia Civil deflagram Operação Cátaros e mira políticos em Cotia

Diligências são realizadas em endereços de Cotia, São Paulo, Jandira, São Lourenço da Serra e Balneário Camboriú (SC); Câmara de Cotia se pronuncia

Foto: MPSP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça de Cotia, e a Polícia Civil deflagraram na manhã desta quinta-feira (20) a Operação Cátaros, que investiga um grupo suspeito de envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

Entre os alvos estão três vereadores de Cotia e um candidato a deputado estadual.Segundo o MPSP, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 11 alvos, além de duas ordens de prisão preventiva.As diligências atingiram 21 endereços em Cotia, São Paulo, Jandira, São Lourenço da Serra e Balneário Camboriú (SC).Em Cotia, os mandados foram cumpridos nos gabinetes dos vereadores Yago Bezerra (União), Serginho Luiz (PSB) e Eduardo Nascimento (PSB).A Câmara Municipal confirmou as buscas, mas esclareceu que elas ocorreram exclusivamente nos gabinetes dos três vereadores e não envolveram os departamentos administrativos do Legislativo.Em nota, a Câmara afirmou ainda que não possui informações detalhadas sobre a operação porque as autoridades responsáveis pelas diligências não forneceram cópia dos mandados.Durante a operação, segundo o MPSP, foram apreendidos seis veículos, além de celulares, computadores, notebook, pen drive, cartões de memória e livros com anotações. Parte das apreensões ocorreu em imóveis e em uma empresa localizada em Cotia.A operação contou com a participação de 96 policiais militares do 5º BAEP e 80 policiais civis.Em nota, a Câmara Municipal de Cotia afirmou que permanece à disposição para prestar esclarecimentos e que, seguindo seu compromisso com a transparência, novas informações serão divulgadas à imprensa.Até a publicação desta reportagem, não havia manifestação dos três vereadores citados sobre a operação.O espaço permanece aberto para os esclarecimentos dos parlamentares e dos demais investigados.Outro nome citado na operação é o de Emerson Dias Rocha, candidato a deputado estadual pelo Podemos.Segundo o MPSP, Rocha é apontado na investigação como suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.A operação também resultou em um mandado de prisão preventiva contra sua esposa, que, segundo as informações divulgadas nesta manhã, ainda não havia sido localizada.O espaço segue aberto para que a assessoria do partido e do candidato possam se manifestar sobre o ocorrido.